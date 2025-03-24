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華府智庫示警：國會若未有行動 美國恐於7至10月觸及舉債上限
華府智庫「跨黨派政策中心」24日預測，若美國國會未採取行動，美國規模36兆美元的政府債務，有可能在7月中旬至10月初違約。
跨黨派政策中心的預期備受國會山莊信賴，也對共和黨的立法議程有重要影響。共和黨領袖目前正考慮，是否要在自家強推的法案中，直接納入調高舉債上限的條文，或改為與民主黨展開跨黨派談判。一些共和黨議員表示，他們希望跨黨派政策中心的這項債限預測，能促使美國總統川普開始正視這項議題。
這是自今年元旦債限恢復、財政部開始動用「非常規手段」來騰出更多現金以來，首次對「X日」（債務違約日）範圍提出的公開預測。最新分析可能平息部分國會大咖的疑慮，這些人先前警告，美國最快5月出現債務違約。
共和黨領袖可能藉由「財政懸崖」的緊迫感，推動他們希望在今年於國會通過的法案，內容包括延長數兆美元的減稅措施，以及加碼數千億美元的邊境安全與國防支出。他們考慮透過只依賴本黨票數、不與民主黨協商的方式（即黨派程序）來處理舉債上限問題；然而，這麼做可能讓共和黨高層更難爭取黨內支持，因為許多財政保守派議員對提高舉債上限仍抱持疑慮。
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