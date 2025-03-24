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看好美屋主消費力 建材商斥資87億美元併購

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

建材業者James Hardie已敲定一筆87億美元的現金和股票交易，將收購美國室外地板材料製造商Azek，成為最新一家在房貸利率開始下滑之際，大舉押注美國屋主消費力的公司。

根據23日公布的協議，Azek股東每股股票將換到26.45美元現金，其餘是James Hardie股票。這樁交易給予Azek股票的總價值是每股56.88美元，比該股上周五收盤價高37%。

這樁收購案創造的新公司合併獲利將達到18億美元，營收為60億美元，營收和獲利大多將來自美國。James Hardie總部設在愛爾蘭都柏林，但約75%營收來自北美，股票在澳洲掛牌上市，交易完成後該公司將在紐約證交所二次上市。

James Hardie股價24日在澳洲雪梨收盤大跌14.5%，報40澳幣，是10個月來最大跌幅，市值蒸發約29億澳幣，凸顯美國經濟不確定性帶來的憂慮。James Hardie執行長艾特（Aaron Erter）受訪時捍衛收購Azek的交易，強調當前聚焦於新集團未來幾年在美國的商機，而非短期風險或川普政府政策帶來的影響。

艾特說：「我們把眼光放遠，這樁交易長期展望非常、非常強勁。」

居家裝修業者大型併購案近來層出不窮，James Hardie收購Azek是最新案例。營建產品經銷商QXO歷經數月協商後，上周終於敲定以110億美元收購Beacon Roofing Supply。家得寶（Home Depot）去年則斥資180億美元，收購屋頂材料業者SRS Distribution。

材料 澳洲 美國

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