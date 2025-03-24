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美國遣返委內瑞拉移民 199人搭機返國

中央社／ 邁格狄亞24日綜合外電報導

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）說，一架載有199名從美國被遣返的移民飛機，今天上午抵達委內瑞拉。

他在機場說：「今天，我們接回了199名同胞。無論委內瑞拉人身在何處，我們都已準備好接納他們。」

現場畫面顯示，身穿運動服的年輕男子走下降落在首都卡拉卡斯（Caracas）外圍的飛機。在官員的注視下，他們當中的一些人微笑和鼓掌。

委內瑞拉22日宣布已與華盛頓達成協議、恢復從美國遣返移民的航班後，這趟航班於是成行。

遣返機制上個月暫停，原因是美國總統川普（Donald Trump）聲稱委內瑞拉沒有履行迅速接收被遣返移民的協議，委內瑞拉隨後表示將不再接受這些遣返航班。

委內瑞拉 移民 美國

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