美國遣返委內瑞拉移民 199人搭機返國
委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）說，一架載有199名從美國被遣返的移民飛機，今天上午抵達委內瑞拉。
他在機場說：「今天，我們接回了199名同胞。無論委內瑞拉人身在何處，我們都已準備好接納他們。」
現場畫面顯示，身穿運動服的年輕男子走下降落在首都卡拉卡斯（Caracas）外圍的飛機。在官員的注視下，他們當中的一些人微笑和鼓掌。
委內瑞拉22日宣布已與華盛頓達成協議、恢復從美國遣返移民的航班後，這趟航班於是成行。
遣返機制上個月暫停，原因是美國總統川普（Donald Trump）聲稱委內瑞拉沒有履行迅速接收被遣返移民的協議，委內瑞拉隨後表示將不再接受這些遣返航班。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言