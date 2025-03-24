全美跨教派牧師 為川普施政祝福

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

「川普去年遇刺，讓他更願意倚靠上帝」。上週三，白宮邀請十幾位基督教領袖前往橢圓形辦公室為美國總統川普禱告。根據參與這次祝福禱告的牧師表示，川普去年遇刺後，對於信仰有更多的認識與委身。基督教領袖也期待美國政府未來能推動基督徒關注的政策。

按手為川普禱告

據《基督教郵報》報導，上週三，超過十位基督教領袖在白宮橢圓形辦公室為川普進行禱告，這次會議是由「白宮信仰辦公室」顧問、川普屬靈顧問葆拉•懷特-凱恩牧師主持，過程中多位信仰領袖圍繞川普並按手在他身上為他禱告。參與禱告的人包括全美西裔基督教領袖大會牧師羅德里格斯、達拉斯第一浸信會牧師傑弗里斯、社會保守派活躍人士鮑爾以及浸信會領袖中心執行主任威廉•沃爾夫等人。

過去在川普第一個任期時，白宮也曾多次舉辦基督教領袖相關活動，羅德里格斯、葛福臨與杜布森等人都曾參加並多次在橢圓形辦公室為川普禱告。

當被問及川普在第二個任期與第一個任期對基督教領袖態度是否有差異，羅德里格斯觀察發現，他認為去年川普在競選遭遇暗殺未遂之後，態度上確實有明顯的改變。他表示，「上帝拯救了他的生命，因此經由這次經歷，信仰在他身上變得更顯著。川普總統如今能在橢圓形辦公室，是上帝介入並保護他，這是無庸置疑的。現在的他對信仰的重視比過去更深刻，甚至超越他第一個任期。」

川普在上個月的全美祈禱早餐會上對外宣布成立「白宮信仰辦公室」，他並表示，這個新機構之所以成立是為了對抗「對於基督教的偏見」。

祈願推動基督徒關注的政策

據《每日郵報》報導，威廉•沃爾夫則表示，白宮信仰辦公室這次邀請不同的宗教領袖，討論基督徒關切的政策與優先事項。他也認為，白宮信仰辦公室的成立就是為了推動基督徒關注的政策，例如保護女子運動、公民生命議題、消除政府內部的反基督教偏見等，他並強調，基督徒現在應該積極投入公共議題。沃爾夫表示，「我們每個人都有機會輪流發言，討論對我們而言重要的事情。」



這次前往白宮的基督教人士還包括神學家歐文•史特拉罕，他也肯定川普上任後在保護女子運動上的努力。他一直公開反對「生理性男性參與女子運動」的議題。稍早他分享為川普總統的禱告內容並提醒表示，「在要為當前的領袖禱告時，別忘記要將盼望與信任只放在基督身上。」

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