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共和黨推信仰法案 公立學校展示「十誡」

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
美國共和黨議員推出信仰法案，要向公立學校師生公開展示「十誡」。（Photo by mtcurado on Unsplash under C.C License）
美國共和黨議員推出信仰法案，要向公立學校師生公開展示「十誡」。（Photo by mtcurado on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

美國共和黨議員推出信仰法案，要求向公立學校師生公開展示「十誡」！然而，這些措施恐違反美國《第一修正案》，以及公立學校應保持世俗化的原則。但對此，有律師認為，該法案有助於學生了解美國歷史文化基礎，並回歸基督信仰源頭。

公立學校世俗化？

基督教廣播網》報導，美國各州的共和黨議員提出法案，要求公立學校教室應公開向師生展示「十誡」。如今，路易斯安那州成為首個強制進行該法案的地方州，而德州參議院也通過兩項將基督教引入公立學校的法案，並引發美國社會各地迴響。

然而，美國公民自由聯盟和宗教自由基金會等反對方卻認為，這些措施違反了美國《第一修正案》，即制訂任何法律以確立國教。

「這不是宗教自由，而是宗教暴政。」宗教自由基金會反對者蓋勒表示，是否對孩子進行思想灌輸並學習聖經話語，將取決於父母，但美國公立學校應該保持世俗化。

德州通過信仰法案

Fortune》報導，根據德州參議院所通過的兩項法案，德州學生可能被要求參加強制性祈禱，「十誡」也可能會在教室裡張貼。然而，該法案遭到民主黨以及該州166名宗教領袖的反對，並稱該法案是一種誤導性的努力，破壞了長久珍惜的信仰和自由。

對此，德州律師森桑斯表示，該法案有助於學生了解美國歷史和文化基礎，以及十誡與西方文明的聯繫。德州家長阿爾特豪斯也認為，如果每天在課堂上看到十誡，其兒子和同學都會受益匪淺，甚至回家也可以與父母討論，激發不同想法。

「選民也支持這些措施！」森桑斯強調，希望基督教價值觀可以留存，並在公立學校教授這些內容，以回歸基督信仰源頭。

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