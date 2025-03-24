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老虎伍茲認愛！熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國高球名將老虎伍茲23日證實和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普熱戀中圖／取自X平台@TigerWoods
美國高球名將老虎伍茲23日證實和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普熱戀中圖／取自X平台@TigerWoods

衛報報導，美國高球名將老虎伍茲23日證實，現在和美國總統川普前媳婦凡妮莎．川普（Vanessa Trump）熱戀，更在社群發文曬出兩人甜笑相擁的合照，並表白道「生活有妳更美好」。貼文洋溢粉紅泡泡吸引萬人按愛心，不過同時，他喊話希望多給兩人隱私空間。

伍茲24日在X分享兩張和凡妮莎的合照，貼文寫下：「空氣中瀰漫愛意，生活有妳陪伴更美好！我們期待一起邁向未來的旅程。」其中一張兩人都戴著墨鏡在躺椅上休息，凡妮莎兩手摟著伍茲脖子，伍茲則一臉愜意望向天空。

現年47歲的凡妮莎，曾於2005年至2018年與川普長子小川普結婚，兩人育有5個孩子。其中17歲的女兒凱伊（Kai Trump）也是頂尖高爾夫球手，和伍茲的孩子山姆（Sam）和查理（Charlie）就讀同一所學校，預計2026年將為邁阿密大學（University of Miami）高爾夫球隊效力。

衛報提到，目前不清楚向來保護私生活的伍茲為何主動證實戀情，不過，伍茲在文中提到：「此時此刻，希望所有親近的人能給我們一些隱私。」

川普 美國 隱私

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