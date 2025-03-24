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紐時：賴清德動作連連 賭北京受川普貿易戰牽制 限制對台報復

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
賴清德總統（中）21日前往空軍松山基地。路透
賴清德總統（中）21日前往空軍松山基地。路透

我國總統賴清德近來針對中國大陸不斷擴大的間諜活動採取行動，紐約時報分析指出，賴清德或許有意選在中美談判貿易戰之際，出於中方和川普政府的緊張關係，北京的報復意願將有所限制。

美國智庫「外交關係協會」（CFR）研究員塞克斯（David Sacks）表示，賴清德似乎已經得出結論認為，中國專注在與川普談判貿易戰時，針對台灣的行動將會有所限制。

塞克斯受訪表示：「最有可能的推測是，賴清德評估到，如果要採取這些行動，應該選擇在中國不希望有任何事會讓美中的討論變得複雜時進行。」

不過，紐時描述，台灣政壇內部的敵意可能導致賴清德的計畫更複雜，尤其是最關鍵的提議增加軍事開支以安撫華府

賴清德2月宣布計畫通過特別預算，讓整體防衛開支達到GDP的3%以上目標。不過，這需要獲得立法院批准，但目前以國民黨和民眾黨占多數。

塞克斯表示，賴清德可能認為，儘管反對派對他不滿，最終還是會支持增加軍事開支，「我認為賴清德的其中一個考量是，若反對派在增加防衛開支問題上耍手段，恐怕會以他們不希望的方式引起華府注意。」

另一方面，布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）分析，賴清德最近關於中國的演講，一部分是為了加強與反對派的對比，「我認為這是為了重新掌控論述，讓反對其政策的人處於劣勢」。

何瑞恩及其他許多專家都表示，台灣確實面臨中國日益以非法手段影響輿論，侵蝕民眾對政府和軍隊的信心，並且蒐集情報。

川普 華府 賴清德

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