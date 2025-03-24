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價值1.6億元「川普金卡」超熱銷！美商務部長：日銷1000張

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普23日於賓州出席NCAA男子摔角錦標賽。路透
美國總統川普23日於賓州出席NCAA男子摔角錦標賽。路透

美國總統川普2月推出「金卡簽證」（Gold Card），即在美國投資達500萬美元者（約台幣1.64億元），就能獲得美國永久居留權；美國商務部長盧特尼克證實，1天就賣出1000張，預計未來將全面取代現行的EB-5投資移民方案。

盧特尼克接受科技播客《All-In Podcast》訪問時表示，全球有3700萬潛在買家，「川普總統認為我們可以賣出100萬張，昨天就賣了1000張」。

除此之外，盧特尼克表示，金卡簽證的數量無上限，收入則用來償還國債。

盧特尼克還透露，身價億萬的避險基金經理人鮑爾森（John Paulson）是這項計畫的幕後推手，而特斯拉執行長馬斯克則參與開發這項計畫的軟體基礎架構，預計2周後會上線。

美國電視節目The National News Desk報導，根據川普的如意算盤，金卡若能賣出100萬張，美國國庫就能進帳5兆美元（約台幣165兆元），若賣出1千萬張，就有50兆美元（約台幣1650兆元），便能消除美國高達35兆美元（約台幣1164兆元）赤字。

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