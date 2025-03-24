美股期指勁揚 標普500期貨漲0.6% 川普暗示關稅有彈性

美股期貨指數在亞洲盤初時段上漲，美國總統川普上周五表示，他的對等關稅將有「彈性」，暗示下個月初實施的關稅措施可能有轉圜餘地，不過，他仍重申4月2日將推出對等關稅。

在台灣時間24日早上8時左右，標普500指數期貨上漲0.6%，該指數上周五早盤大跌，但最後小幅收漲；道瓊指數期貨今天盤中漲0.5%，那斯達克100期貨指數漲0.7%。

市場氛圍正在改善，因為知悉內情的官員透露，將於4月2日實施的美國新一輪關稅預料比川普先前考慮的全面性全球措施更加有針對性。然而，交易人士依然維持審慎，中國大陸和澳洲官員在周末期間警告美國貿易政策將對全球經濟帶來廣泛震撼。

墨爾本Capital.com的高級分析師羅達（Kyle Rodda）表示：「市場普遍存在高度憂慮。」「雖然貿易戰的不確定性目前限制了股市指數上檔空間，但聯準會暗暗保證願意在經濟放緩時提供支持，這為風險資產提供了一定的支撐。」