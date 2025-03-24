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回應川普危機！加拿大4月28日國會大選 專家曝勝負取決2關鍵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加拿大總理卡尼23日宣布將在4月28日舉行新一屆聯邦大選。美聯社
加拿大總理卡尼23日宣布將在4月28日舉行新一屆聯邦大選。美聯社

金融時報報導，加拿大總理卡尼23日宣布將在4月28日舉行新一屆聯邦大選，並且呼籲加拿大團結一致，共同對抗美國總統川普引發的「加拿大人一生最重大的危機」。市場分析師認為，這次選舉勝敗將取決於誰更能處理經濟和川普。

執政的自由黨因物價和住房負擔問題引發廣泛不滿，保守黨原本預計輕鬆贏得下屆大選，45歲的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）在民調中一度領先20個百分點。

直到前總理杜魯多於1月初辭職，同時川普第二度上任屢屢對加拿大表現敵對態度，不僅揚言併吞還祭出報復關稅，引發加拿大人同仇敵愾，自由黨支持度止跌回升。

卡尼曾先後擔任加拿大、英國中央銀行行長，他承諾實施「中產階級減稅」，建立全國牙科計畫；料將對決博勵治。

卡尼呼籲加拿大人團結一致，「我請求你們的支持，讓我們成為強大的加拿大」，他說：「川普想要破壞加拿大，讓美國擁有加拿大，我們不會讓這件事發生。」

市場研究公司Leger的恩斯（Andrew Enns）表示，這場選舉的勝敗將取決於選民認為誰更有能力處理經濟和川普。

恩斯認為：「卡尼帶領政府回應對川普挑戰，一開始理當占上風。但這次選舉也是博勵治向選民證明的機會，表明如何建立比自由黨9年執政更強大的加拿大經濟。」

根據Leger上周民調，以卡尼為首的自由黨獲得42%支持度，保守黨以39%支持度緊追在後，這是自由黨一周內首度領先，並且一次增加5個百分點。

加拿大 川普

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