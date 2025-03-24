五角大廈抓洩密 祭出測謊器

紐約時報上周披露美國富豪馬斯克廿一日將出席五角大廈機密作戰簡報會，涉及美軍計畫如何因應與中國大陸的潛在戰爭。雖然總統川普、防長赫塞斯均駁斥該報導，但五角大廈將對這起國安資訊遭外洩展開調查，計畫對相關人員測謊。

國防部網站公布的一份備忘錄顯示，國防部正在調查「近期未經授權披露國家安全資訊的事件」，並將使用測謊器作為調查的一部分。

國防部幕僚長卡斯柏在備忘錄中寫道：「執行這項調查時，將根據適用的法律和政策使用測謊器。調查將立即展開，並向國防部長提交報告。」

卡斯柏說，「確認未經授權披露資訊者 」將提交刑事起訴。他並未詳述相關事件細節。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，馬斯克廿一日上午九時抵達五角大廈，約九十分鐘後離開，馬斯克和赫塞斯被拍到在國防部外握手。有記者問兩人談了什麼，馬斯克回答「我為什麼要告訴你？」

赫塞斯廿日已在社群平台X證實，會與馬斯克就創新、效率與智慧生產進行會談，但否認紐時前述說法，痛斥為「假新聞」。紐時報導發表後，馬斯克與參謀首長聯席會議成員原訂在五角大廈「坦克」安全會議室舉行的會議，後來沒有進行。

川普廿一日也駁斥前述紐時報導。馬斯克則稱該報導「純屬宣傳」，他在X發文說，「我期待五角大廈內部那些向紐時惡意洩漏假訊息的人士被起訴」。

除了國防部，美國國土安全部長諾姆本月才承諾增加對職員進行測謊，找出可能向媒體洩漏資訊者。

路透廿二日報導，一名紐時發言人說，調查洩密意在凍結記者和其消息人士溝通，並讓媒體更難發布可能被掩蓋的重要資訊。

身兼政府效率部負責人的馬斯克，也致力推動國防部等聯邦單位瘦身。華府智庫哈德遜研究所美中競爭高級研究員索柏利克說，五角大廈領導層可能為了防止馬斯克刪減敏感軍事計畫，而想請他出席機密簡報會，但「想保護這些計畫，並不需要提供馬斯克完整簡報」。