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美法官擋跨性別者從軍禁令 防長痛批越權

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天痛批一位聯邦法官出手擋下川普政府的跨性別人士從軍禁令，暗示對方越權。赫格塞斯是總統川普團隊之中，最新一位把砲火瞄準聯邦司法人員的成員。

路透社報導，共和黨籍的川普就任後，跨性別者的權益明顯成為新政府的目標。而聯邦地區法官雷耶斯（Ana Reyes）日前裁定，川普1月27日簽署的跨性別者從軍禁令，有可能觸犯了美國憲法保障的平等權。

赫格塞斯在社群媒體平台X發文，以「雷耶斯指揮官」這個諷刺口吻稱呼這位法官，並暗示她做出作戰決策，實為濫用職權之舉。

赫格塞斯寫道，既然「法官」雷耶斯現在是高階軍事計畫人員，可以於早上6時到喬治亞州班寧堡（Fort Benning）指導美國陸軍突擊兵執行突襲行動。他還寫說，「雷耶斯指揮官」接下來可以前往北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），訓練綠扁帽部隊（Green Berets）進行反叛亂作戰。

川普1月重返白宮以來簽署的多項行政命令，一再遭遇聯邦司法機關的阻攔，不僅使得行政與司法兩大陣營日益劍拔弩張，法官的人身安全也成了一大隱憂。除了川普本人，他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）、司法部長邦迪（Pam Bondi）及其他政府官員近幾週來都曾對公開抨擊過法官。

舉例來說，川普以一條很少使用的戰時法律來加快驅逐委內瑞拉黑幫成員時，聯邦法官波斯柏格（James Boasberg）就曾發布暫時禁制令。川普隨後呼籲彈劾波斯柏格，稱這位法官是「激進左派瘋子」和「麻煩製造者與煽動者」。總統這番話，罕見招致聯邦最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）的公開譴責。

川普和他執政團隊的一系列作為已引發超過百件訴訟。部分法官會透過全國性禁制令擋下某些政策上路，比方說，川普在取消出生公民權的行政命令，就已被馬里蘭州聯邦法官裁定暫緩實施。

司法 川普 跨性別

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