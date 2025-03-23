川普政府又內訌？國務卿被傳不滿中東特使出盡鋒頭 火大開轟CNN

美國有線電視新聞網（CNN）日前稱國務卿魯比歐不滿中東特使威科夫出盡鋒頭，因而心生「不滿」，且稱魯比歐先前當不成副總統便遊說國務卿一職。報導一出引爆魯比歐怒火，他在社群開轟CNN是「反川普八卦小報」，還說CNN的人都「很可悲」。

國會山報報導，魯比歐21日在X發文標籤CNN：「CNN是反川普八卦小報，利用來源薄弱的故事製造點擊率，並試圖挑起爭端。」

魯比歐稱：「威科夫是我在團隊中最密切合作的一位。CNN這些人真可悲。」

CNN報導描述，魯比歐錯失川普副手職位後，曾「遊說」擔任國務卿一職。文中描述：「魯比歐沒料到當上國務卿，結果可能被川普密友、房地產開發商兼億萬富豪威科夫壓下去。」