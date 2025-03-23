美國也缺蛋！邊境走私蛋遠勝毒品

農產大國美國近日也因缺蛋，要跟外國買現成雞蛋！美國政府近日表示，將與土耳其與南韓購買雞蛋進口，以緩解美國蛋荒問題。

美國因為禽流感問題，蛋價從去年至今已上漲65%，美國農業部打算花費10億美元緩解危機。不過，美國邊境如今因蛋短缺，雞蛋走私嚴重程度反而超過毒品。

蛋價上漲65%

根據《英國廣播公司》報導，美國農業部長羅琳斯表示，因美國短缺雞蛋，未來將從土耳其與南韓進口雞蛋，同時投入10億美元防止禽流感繼續惡化，以緩解蛋荒危機。羅林斯也強調，除了土耳其與南韓以外，也有與其他國家接觸。目前波蘭與立陶宛表示都有與美國駐當地的大使館接觸，但目前還在洽談中尚未定案。

農業部宣布，將會提供國內蛋商免費諮詢服務，並最多貼補蛋商損失的75%以協助他們度過難關，羅琳斯雖表示，經過一系列緊急措施後，美國禽流感的流行狀況有所緩解，但自從2022年H5N1禽流感爆發以來，美國農產已經撲殺了1.56億隻雞，讓美國的蛋價從去年至今已經上漲65%。

雞蛋走私案上萬

且根據市場估計，美國雞蛋今年恐再漲43%。美國總統川普去年也有將雞蛋上漲作為競選時對前任總統拜登的批評宣傳，而在今年的國會演說中也再次將蛋漲價歸咎給拜登，不過川普任內蛋價也有部分上漲。

《今日美國》提到，美國蛋荒嚴重到在邊境抓走私案的量暴增，至今已有5572起案件，反觀川普最在意的芬太尼走私僅有413件，且近年來雞蛋走私的案件量都維持在1.5到1.6萬件，2023年是16541件、2024年則是15955件，不過今年在許多地方都有走私蛋案件提升的趨勢。

【更多精采內容，詳見 】