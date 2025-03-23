快訊

一生動五次隆乳手術 丈夫過世後她決定取出後內心卻無比輕鬆

玉山又2人遭雪埋！ 雪羊開砲轟「這條例是垃圾」大封山遺毒

NBA／詹姆斯、八村壘傷癒回歸 湖人迎完全體強力衝刺

聽新聞
0:00 / 0:00

影／佛州迪士尼失火！料理鼠王設施急撤遊客 濃煙狂竄畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
佛州迪士尼「新世紀樂園」22日發生大火，遊客被迫從法國館遊樂設施中撤離，所幸無人員傷亡。圖／截自@rawsalerts在X的影音
佛州迪士尼「新世紀樂園」22日發生大火，遊客被迫從法國館遊樂設施中撤離，所幸無人員傷亡。圖／截自@rawsalerts在X的影音

紐約郵報報導，美國佛州迪士尼「新世紀樂園」（EPCOT）22日發生大火，遊客被迫從遊樂設施中撤離，所幸無人員傷亡。根據社群流傳影片，大片濃烈黑煙直竄天際，令人怵目驚心。

火災發生在度假區內的法國館「雷米的美味冒險」（Remy’s Ratatouille Adventure）後台區域。根據Fox35報導，當地官員表示沒有任何人員傷亡，火災也迅速被撲滅。

官員指出，火災當時，新世紀樂園正在舉行國際花卉與花園節。

目前正在調查火災肇事原因。

火災 社群

延伸閱讀

清明節將至…嘉義多墓地頻傳火警 濃煙竄至國道一號影響視線

立場激進、選角嫌隙、政治立場對立 真人版「白雪公主」電影惹議

倫敦希斯洛機場斷電：變電站失火導致緊急關閉一日，英國空中交通大亂

大門被阻…屋外電動機車自燃釀災 八德一家3口OHCA送醫全救回

相關新聞

美國也缺蛋！邊境走私蛋遠勝毒品

農產大國美國近日也因缺蛋，要跟外國買現成雞蛋！美國政府近日表示，將與土耳其與南韓購買雞蛋進口，以緩解美國蛋荒問題。

影／佛州迪士尼失火！料理鼠王設施急撤遊客 濃煙狂竄畫面曝

紐約郵報報導，美國佛州迪士尼「新世紀樂園」（EPCOT）22日發生大火，遊客被迫從遊樂設施中撤離，所幸無人員傷亡。根據社...

委內瑞拉：與美國達成共識 恢復接收遭遣返移民

委內瑞拉今天宣布與美國達成協議，同意恢復接收更多美國遣返的委國移民。1週前，200多名委籍人士在被控為幫派份子之後，遭華...

FCC護國安 調查華為等9家陸企

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）廿一日表示，該會正調查九家大陸通訊科技企業，確認它們是否尋求規避在美運營限制，九家陸企包括華...

美國新墨西哥州槍擊案至少3死15傷 警方搜尋嫌犯中

（中央社新墨西哥州拉斯克魯塞斯22日綜合外電報導）美國警方今天表示，新墨西哥州沙漠城市拉斯克魯塞斯一處公園發生大規模槍擊...

美調查九陸企 華為入列

美國聯邦通訊委員會（FCC）21日表示，正在調查九家中國大陸企業，以確認它們是否涉規避在美營運限制。九家陸企分別為華為技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。