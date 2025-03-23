影／佛州迪士尼失火！料理鼠王設施急撤遊客 濃煙狂竄畫面曝

紐約郵報報導，美國佛州迪士尼「新世紀樂園」（EPCOT）22日發生大火，遊客被迫從遊樂設施中撤離，所幸無人員傷亡。根據社群流傳影片，大片濃烈黑煙直竄天際，令人怵目驚心。

火災發生在度假區內的法國館「雷米的美味冒險」（Remy’s Ratatouille Adventure）後台區域。根據Fox35報導，當地官員表示沒有任何人員傷亡，火災也迅速被撲滅。

官員指出，火災當時，新世紀樂園正在舉行國際花卉與花園節。

目前正在調查火災肇事原因。