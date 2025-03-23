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2月初才失靈 美國聯邦航空總署「飛航公告」又故障

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國聯邦航空總署（FAA）和幾大航空公司表示，美國聯邦航空總署提供機師安全訊息的「飛航公告」（Notice To Airmen,NOTAM）系統今天故障3個多小時，現已恢復運作。

路透社報導，這個系統2月初也曾失靈。

美國聯邦航空總署表示，NOTAM主系統「經歷暫時性的故障，系統已經重置」。美國聯邦航空總署還說，他們已著手「調查根本原因…正在密切關注情況」。

NOTAM提供機師、機組人員等使用方有關美國空域的重大安全通報，可能的通報包括諸如某個機場滑行道的燈壞了、附近有跳傘活動，或某個跑道因施工而關閉等等。

前一天，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）表示，下星期將宣布計畫，大刀闊斧翻修美國老舊的飛航交通管制系統。

2023年1月發生的NOTAM故障事件，讓美國自2001年以來首度實施全國暫停起飛（ground stop），透過此一空中交通管理措施，全面禁止符合某些條件的飛機起飛，當時有超過1.1萬個航班受到影響。美國聯邦航空總署2023年曾表示，該署計劃於2025年上半年前淘汰較為老舊的NOTAM系統。

國家航空管制員協會（National Air Traffic Controllers Association）負責人丹尼爾斯（Nick Daniels）這個月告訴國會說，NOTAM系統多次引發重大混亂。

他說：「單是研究NOTAM系統換置工作，美國聯邦航空總署就最少要砸1.54億美元經費，而實際更換NOTAM系統，將需要3.54億美元費用。」

交通管制 機師 美國

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