快訊

一生動五次隆乳手術 丈夫過世後她決定取出後內心卻無比輕鬆

玉山又2人遭雪埋！ 雪羊開砲轟「這條例是垃圾」大封山遺毒

NBA／詹姆斯、八村壘傷癒回歸 湖人迎完全體強力衝刺

委內瑞拉：與美國達成共識 恢復接收遭遣返移民

中央社／ 卡拉卡斯22日綜合外電報導
國土安全部宣布全面終止對古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉(CHNV)國民及其直系親屬的人道假釋計畫，4月24日這一計畫將失效。圖為被美國遣返的無證移民2月20日抵達委內瑞拉的西蒙波利瓦爾國際機場。 美聯社
國土安全部宣布全面終止對古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉(CHNV)國民及其直系親屬的人道假釋計畫，4月24日這一計畫將失效。圖為被美國遣返的無證移民2月20日抵達委內瑞拉的西蒙波利瓦爾國際機場。 美聯社

委內瑞拉今天宣布與美國達成協議，同意恢復接收更多美國遣返的委國移民。1週前，200多名委籍人士在被控為幫派份子之後，遭華府以專機遞解至薩爾瓦多。

綜合法新社和路透社報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）表示，移民班機將於明天開始作業。

兩國先前的合作上個月之所以喊卡，是因為美國總統川普指控委國當局未能兌現承諾，委國當局爾後便宣布停止接收美國遣返的委內瑞拉人。

然而，華府隨後將境內抓到的238名委內瑞拉移民遣送至薩爾瓦多最高安全級別監獄，理由是這些人隸屬於遭川普定為外國恐怖組織的「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）黑幫。川普此舉引發委國當局強烈不滿。

委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天說：「移居並非犯罪行為，我們將持續努力，直到所有希望返國的人士都能回到家中，直到我們救出所有被綁架至薩爾瓦多的兄弟為止。」

明天的航班將是川普1月重返白宮以來，第5架抵達委內為拉的遣返移民航班。自2月以來已有約900名委內瑞拉人遭遣返，多數來自美國，有部分來自墨西哥。

白宮方面尚未回應置評要求。

川普之前便已矢言將執行美國史上最大規模的遣送計畫並縮減移民，主要鎖定對象為來自拉丁美洲國家的人士。

過去10年，鑒於委內瑞拉經濟在馬杜洛治下崩盤，有超過700萬名委內瑞拉人逃離委內瑞拉。

川普總統21日離開白宮前對記者表示，他未簽署援引1798年「外國敵人法」而把委內瑞拉非法移民遞解出境的聲明。 美聯社
川普總統21日離開白宮前對記者表示，他未簽署援引1798年「外國敵人法」而把委內瑞拉非法移民遞解出境的聲明。 美聯社

委內瑞拉 移民 美國

延伸閱讀

德專家指美民主崩壞 示警矽谷數位威權治理模式

川普新關稅將屆 法人：先選防禦類股

美第6代戰機F-47 川普：波音得標

陸回應關稅戰 擬自願出口限制

相關新聞

美國也缺蛋！邊境走私蛋遠勝毒品

農產大國美國近日也因缺蛋，要跟外國買現成雞蛋！美國政府近日表示，將與土耳其與南韓購買雞蛋進口，以緩解美國蛋荒問題。

影／佛州迪士尼失火！料理鼠王設施急撤遊客 濃煙狂竄畫面曝

紐約郵報報導，美國佛州迪士尼「新世紀樂園」（EPCOT）22日發生大火，遊客被迫從遊樂設施中撤離，所幸無人員傷亡。根據社...

委內瑞拉：與美國達成共識 恢復接收遭遣返移民

委內瑞拉今天宣布與美國達成協議，同意恢復接收更多美國遣返的委國移民。1週前，200多名委籍人士在被控為幫派份子之後，遭華...

FCC護國安 調查華為等9家陸企

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）廿一日表示，該會正調查九家大陸通訊科技企業，確認它們是否尋求規避在美運營限制，九家陸企包括華...

美國新墨西哥州槍擊案至少3死15傷 警方搜尋嫌犯中

（中央社新墨西哥州拉斯克魯塞斯22日綜合外電報導）美國警方今天表示，新墨西哥州沙漠城市拉斯克魯塞斯一處公園發生大規模槍擊...

美調查九陸企 華為入列

美國聯邦通訊委員會（FCC）21日表示，正在調查九家中國大陸企業，以確認它們是否涉規避在美營運限制。九家陸企分別為華為技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。