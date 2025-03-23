委內瑞拉：與美國達成共識 恢復接收遭遣返移民

委內瑞拉今天宣布與美國達成協議，同意恢復接收更多美國遣返的委國移民。1週前，200多名委籍人士在被控為幫派份子之後，遭華府以專機遞解至薩爾瓦多。

綜合法新社和路透社報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）表示，移民班機將於明天開始作業。

兩國先前的合作上個月之所以喊卡，是因為美國總統川普指控委國當局未能兌現承諾，委國當局爾後便宣布停止接收美國遣返的委內瑞拉人。

然而，華府隨後將境內抓到的238名委內瑞拉移民遣送至薩爾瓦多最高安全級別監獄，理由是這些人隸屬於遭川普定為外國恐怖組織的「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）黑幫。川普此舉引發委國當局強烈不滿。

委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天說：「移居並非犯罪行為，我們將持續努力，直到所有希望返國的人士都能回到家中，直到我們救出所有被綁架至薩爾瓦多的兄弟為止。」

明天的航班將是川普1月重返白宮以來，第5架抵達委內為拉的遣返移民航班。自2月以來已有約900名委內瑞拉人遭遣返，多數來自美國，有部分來自墨西哥。

白宮方面尚未回應置評要求。

川普之前便已矢言將執行美國史上最大規模的遣送計畫並縮減移民，主要鎖定對象為來自拉丁美洲國家的人士。

過去10年，鑒於委內瑞拉經濟在馬杜洛治下崩盤，有超過700萬名委內瑞拉人逃離委內瑞拉。