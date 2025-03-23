德專家指美民主崩壞 示警矽谷數位威權治理模式

德國哲學大師哈伯瑪斯投書德媒，警告美國在總統川普主政下，正逐步脫離民主制度，轉向一種由矽谷科技菁英與民粹領袖聯手推動的數位威權治理模式，並指出由億萬富豪馬斯克作為代表的「矽谷式幻想」，將徹底削弱美國行政體系。

被譽為「理性辯論捍衛者」的95歲當代德國哲學大師哈伯瑪斯（Jürgen Habermas），近日在南德日報（Süddeutsche Zeitung）發表客座文章，直指川普（Donald Trump）上任後，美國「表面上維持憲政體制，另一方面卻正轉向一種由矽谷技術官僚主導的新型威權統治」。

他指出，川普的政治風格充滿不可預測與任性，與矽谷科技菁英夢想中的「去政治化管理模式」高度契合。

這些科技巨頭不再相信民主需要討論、妥協與公民參與，而是希望透過演算法與數據，把整個國家治理轉化為企業營運般的流程優化。

哈伯瑪斯特別點名馬斯克（Elon Musk）在川普政府中的角色。他批評，川普上任後針對非法移民、公共資源與聯邦行政系統的整頓，幾乎都由馬斯克主導執行，猶如一位「清洗專員」，如同他接管推特（Twitter）後大量裁員般進行人事重組。

他認為馬斯克代表的是一種「矽谷式幻想」，即透過技術平台實現對社會的全面性控制，以數位治理取代政治，讓公民變成用戶、選舉變成界面互動、法治變成服務條款，最終徹底削弱國家行政體系。

他進一步分析，這種新型威權主義之所以可能崛起，與當代民眾對政治決策的厭倦有關。

哈伯瑪斯觀察，當代社會越來越依賴一種「能自行運轉的系統」，不用參與辯論、不須承擔後果，由演算法與技術官僚自動解決問題。而「矽谷模式」正是政治學中「監管式民主」（Managed democracy）的最佳實踐場域。

他也回顧，自911恐攻事件以來，美國政治氣氛急劇右轉，從反恐戰爭到川普當選總統後對制度的衝擊，美國逐步偏離原本作為民主典範的軌道。

哈伯瑪斯直言，「一旦制度被摧毀，就不可能輕易修復。」即使川普再次下台，美國兩黨政治平衡與制度韌性也難以回到過去。