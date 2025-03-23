快訊

教育內卷／放手助兒圓太空夢 父難忘悲慘私中扼殺天賦

金賽綸離世好友指「9成與金秀賢有關」更猛證據未公開原因曝光

德專家指美民主崩壞 示警矽谷數位威權治理模式

中央社／ 柏林23日專電

德國哲學大師哈伯瑪斯投書德媒，警告美國在總統川普主政下，正逐步脫離民主制度，轉向一種由矽谷科技菁英與民粹領袖聯手推動的數位威權治理模式，並指出由億萬富豪馬斯克作為代表的「矽谷式幻想」，將徹底削弱美國行政體系。

被譽為「理性辯論捍衛者」的95歲當代德國哲學大師哈伯瑪斯（Jürgen Habermas），近日在南德日報（Süddeutsche Zeitung）發表客座文章，直指川普（Donald Trump）上任後，美國「表面上維持憲政體制，另一方面卻正轉向一種由矽谷技術官僚主導的新型威權統治」。

他指出，川普的政治風格充滿不可預測與任性，與矽谷科技菁英夢想中的「去政治化管理模式」高度契合。

這些科技巨頭不再相信民主需要討論、妥協與公民參與，而是希望透過演算法與數據，把整個國家治理轉化為企業營運般的流程優化。

哈伯瑪斯特別點名馬斯克（Elon Musk）在川普政府中的角色。他批評，川普上任後針對非法移民、公共資源與聯邦行政系統的整頓，幾乎都由馬斯克主導執行，猶如一位「清洗專員」，如同他接管推特（Twitter）後大量裁員般進行人事重組。

他認為馬斯克代表的是一種「矽谷式幻想」，即透過技術平台實現對社會的全面性控制，以數位治理取代政治，讓公民變成用戶、選舉變成界面互動、法治變成服務條款，最終徹底削弱國家行政體系。

他進一步分析，這種新型威權主義之所以可能崛起，與當代民眾對政治決策的厭倦有關。

哈伯瑪斯觀察，當代社會越來越依賴一種「能自行運轉的系統」，不用參與辯論、不須承擔後果，由演算法與技術官僚自動解決問題。而「矽谷模式」正是政治學中「監管式民主」（Managed democracy）的最佳實踐場域。

他也回顧，自911恐攻事件以來，美國政治氣氛急劇右轉，從反恐戰爭到川普當選總統後對制度的衝擊，美國逐步偏離原本作為民主典範的軌道。

哈伯瑪斯直言，「一旦制度被摧毀，就不可能輕易修復。」即使川普再次下台，美國兩黨政治平衡與制度韌性也難以回到過去。

川普 美國 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克最糟父親！兒子出櫃變女兒　火爆改姓斷開無情爸

川普暗示關稅有轉圜 美股喘口氣

川普將和習近平通話談關稅 證實美貿易代表本周與中方溝通

不是伊隆的僕人！馬斯克亂象掀眾怒 美公務員冒險試圖曝光內部狀況

相關新聞

FCC護國安 調查華為等9家陸企

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）廿一日表示，該會正調查九家大陸通訊科技企業，確認它們是否尋求規避在美運營限制，九家陸企包括華...

美國新墨西哥州槍擊案至少3死15傷 警方搜尋嫌犯中

（中央社新墨西哥州拉斯克魯塞斯22日綜合外電報導）美國警方今天表示，新墨西哥州沙漠城市拉斯克魯塞斯一處公園發生大規模槍擊...

美調查九陸企 華為入列

美國聯邦通訊委員會（FCC）21日表示，正在調查九家中國大陸企業，以確認它們是否涉規避在美營運限制。九家陸企分別為華為技...

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內部全搖頭「誰會希望？」

NBC新聞21日報導，根據親近人士說法，美國前總統拜登已經告訴一些民主黨領導人，在川普政府逆轉該黨協助設計的計畫之際，他...

蛋價漲不停…川普政府計劃向這些國家求助 盼緩解衝擊

美國蛋價近來攀升至歷史高點，官員證實，川普政府計劃從土耳其和南韓進口雞蛋，也正和其他國家商討進口事宜，盼緩解蛋價高漲對美...

五角大廈認了！急刪多元內容竟下架歷史名照 聲明喊：歷史不是DEI

美國五角大廈承認，急於從社群媒體和網站刪除慶祝多元的文章與影像時犯了錯。媒體指出，此次清洗行動導致了刪除致敬納瓦霍譯碼員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。