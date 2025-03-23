美國新墨西哥州槍擊案至少3死15傷 警方搜尋嫌犯中
美國警方今天表示，新墨西哥州沙漠城市拉斯克魯塞斯一處公園發生大規模槍擊案，造成至少3人喪命，另有15人受傷。
美聯社報導，警方在記者會談到，這起槍擊案昨天晚間10時在拉斯克魯塞斯（Las Cruces）的楊恩公園（Young Park）發生，當時那裡正在舉行未經授權的車展，吸引約200人參與。
警察局長史托瑞（Jeremy Story）說，他們在現場找到50到60個散落一地的彈殼，全都來自手槍；這場槍擊案可能是兩個敵對團體互相開火所致，涉及多名槍手及多把武器。
根據警方，槍擊案受害者年齡介於16至36歲之間，死者是2名19歲男子及1位16歲少年。他們及其他受害者的名字尚未公布。
警方持續尋求當時在場的民眾提供影片和線索，同時致力確認犯下攻擊案的嫌犯身分。
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