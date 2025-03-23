聽新聞
0:00 / 0:00

FCC護國安 調查華為等9家陸企

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）廿一日表示，該會正調查九家大陸通訊科技企業，確認它們是否尋求規避在美運營限制，九家陸企包括華為、中興通訊、海康威視、中國移動、中國電信等。

路透報導，上述這些企業都被認為對美國國家安全構成威脅。ＦＣＣ主席卡爾表示，其他被調查的大陸企業還包括海能達通信、浙江大華科技、中信國際電訊旗下Pacifica Networks及其子公司ComNet，及中國聯通（美洲）。

卡爾說，ＦＣＣ將確認這些企業的活動範圍，「盡快彌補任何允許不可信海外敵對國家支持的行動者規避美國條例的漏洞。」

英國金融時報此前報導，ＦＣＣ正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對大陸網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術領域保持領先。卡爾表示，成立該委員會的目的是為了加強ＦＣＣ對外國對手、「尤其是中國共產黨持續性威脅」的關注。

共產黨 網路攻擊 美國

延伸閱讀

華為新機Pura X賣7499元 小米高管連發文酸：人人買得起？

廣汽集團投資68億元 與華為聯手打造新品牌

華為推「闊折疊」新手機Pura X 首搭鴻蒙HarmonyOS 5系統

美國際開發總署危機 訴狀稱職員被要求銷毀檔案

相關新聞

美第6代戰機F-47 川普：波音得標

美國總統川普廿一日宣布波音公司獲得第六代戰機Ｆ—４７合約項目。美國空軍說，這款先進制空戰機對今後數十年嚇阻中國大陸軍力至...

FCC護國安 調查華為等9家陸企

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）廿一日表示，該會正調查九家大陸通訊科技企業，確認它們是否尋求規避在美運營限制，九家陸企包括華...

美國新墨西哥州槍擊案至少3死15傷 警方搜尋嫌犯中

（中央社新墨西哥州拉斯克魯塞斯22日綜合外電報導）美國警方今天表示，新墨西哥州沙漠城市拉斯克魯塞斯一處公園發生大規模槍擊...

傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內部全搖頭「誰會希望？」

NBC新聞21日報導，根據親近人士說法，美國前總統拜登已經告訴一些民主黨領導人，在川普政府逆轉該黨協助設計的計畫之際，他...

蛋價漲不停…川普政府計劃向這些國家求助 盼緩解衝擊

美國蛋價近來攀升至歷史高點，官員證實，川普政府計劃從土耳其和南韓進口雞蛋，也正和其他國家商討進口事宜，盼緩解蛋價高漲對美...

五角大廈認了！急刪多元內容竟下架歷史名照 聲明喊：歷史不是DEI

美國五角大廈承認，急於從社群媒體和網站刪除慶祝多元的文章與影像時犯了錯。媒體指出，此次清洗行動導致了刪除致敬納瓦霍譯碼員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。