FCC護國安 調查華為等9家陸企

美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）廿一日表示，該會正調查九家大陸通訊科技企業，確認它們是否尋求規避在美運營限制，九家陸企包括華為、中興通訊、海康威視、中國移動、中國電信等。

路透報導，上述這些企業都被認為對美國國家安全構成威脅。ＦＣＣ主席卡爾表示，其他被調查的大陸企業還包括海能達通信、浙江大華科技、中信國際電訊旗下Pacifica Networks及其子公司ComNet，及中國聯通（美洲）。

卡爾說，ＦＣＣ將確認這些企業的活動範圍，「盡快彌補任何允許不可信海外敵對國家支持的行動者規避美國條例的漏洞。」

英國金融時報此前報導，ＦＣＣ正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對大陸網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術領域保持領先。卡爾表示，成立該委員會的目的是為了加強ＦＣＣ對外國對手、「尤其是中國共產黨持續性威脅」的關注。