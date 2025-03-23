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美調查九陸企 華為入列

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

美國聯邦通訊委員會（FCC）21日表示，正在調查九家中國大陸企業，以確認它們是否涉規避在美營運限制。九家陸企分別為華為技術、中興通訊、杭州海康威視、中國移動、中國電信、海能達通信、大華科技、中信國際旗下太平洋網路及其全資子公司ComNet以及中國聯通（美洲）。

這九間企業均名列FCC的「涵蓋清單」上；這份清單認定特定電信設備和服務對美國國安構成威脅。FCC主席卡爾表示，這些中國大陸企業可能仍在美國境內運作，因為他們認為「涵蓋名單」並未禁止特定類型的業務運作。

這是華府對中國大陸電信和技術公司祭出的最新制裁措施。FCC先前以國安考量為由，禁止中國大陸企業在美國境內提供電信通訊服務。

卡爾表示，FCC有理由認為名單上若干或全部的中國大陸企業「正在試圖繞過FCC禁令，以私營或『不受規範管制』的方式繼續在美國做生意」。

他表示，FCC「將查清他們持續活動的範圍，並迅速填補任何讓不可信賴、獲國家支持的外國敵對行為者規避我方規則的漏洞」。此外，卡爾同日也說，對於有「令人反感的」多元共融政策（DEI）政策的公司，FCC準備阻止這些公司進行併購，並特別點名派拉蒙全球與天空之舞傳媒的合併案、威瑞森電信對Frontier Communications Parent的併購案以及T-Mobile對美國行動通訊的收購案。

國安 美國

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