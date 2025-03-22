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傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內部全搖頭「誰會希望？」

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傳拜登私下探詢盼重返政治舞台 民主黨內部全搖頭「誰會希望？」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普1月20日就職後，前總統拜登和前第一夫人吉兒在告別儀式上，於馬里蘭州安德魯聯合基地登上空軍一號專機時揮手致意。資料照片。圖／法新社
美國總統川普1月20日就職後，前總統拜登和前第一夫人吉兒在告別儀式上，於馬里蘭州安德魯聯合基地登上空軍一號專機時揮手致意。資料照片。圖／法新社

NBC新聞21日報導，根據親近人士說法，美國前總統拜登已經告訴一些民主黨領導人，在川普政府逆轉該黨協助設計的計畫之際，他將募款、參加活動與做任何其他必要的事情，協助民主黨收復失地。

該人士表示，拜登2月私下會見了民主黨全國委員會（DNC）新任主席馬丁（Ken Martin），並表示願意提供幫助。因為民調顯示，民主黨支持度一直在下降，該黨卻難以恢復生命力。

根據此前新聞，CNN最新民調顯示，民主黨支持度跌至歷史新低的僅29%，與2021年1月相比退步20%，也是1992年後的最差表現。

不過，直到目前為止，拜登的試探似乎已經落空。民主黨人發現自己失去方向，四處尋找一位有說服力的信使。許多民主黨活動人士和金主聲稱，不管此人是誰，都不是拜登，也認為拜登與2024年敗選緊密相連，而且今年82歲，更多是民主黨過去的象徵，而不是未來。一位主要支持者說，「誰會希望拜登重返戰場？」

DNC發言人沒有發表評論，也沒有安排馬丁受訪。新聞同時報導，一位接近前第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）的人士說，隨著夫妻倆適應回到德拉瓦州老家的生活，她也準備好為民主黨同志參加活動與募款。

儘管拜登願意，民主黨人並未在是否希望夫婦倆幫忙上達成一致意見。一些活動人士認為，拜登是個受到尊敬的人物，在一個心懷感激的黨內仍有吸引力。另一些人則主張，對於正在掌握訊息，並且尋找更年輕新領袖的民主黨來說，讓選民想起令人失望的2024年大選不是最佳戰略。

更重要的是，2024年的創傷仍歷歷在目。許多民主黨人對拜登決定競選連任，並且直到選前幾個月才退選，讓副總統賀錦麗幾乎沒時間組織自己的團隊感到不滿。不過，一位知情人士表示，拜登沒有絲毫後悔，仍然不接受不同意見，認為川普的勝利顯示，民主黨強迫他退選對黨內毫無幫助。

不過，有一個人似乎特別期待看到拜登重出江湖，那就是現任總統川普。川普利用自己的大批追隨者，確保美國人民不會很快忘記拜登。福斯新聞記者21日在白宮橢圓辦公室問及此事時，川普說，「喔，我希望如此」。

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