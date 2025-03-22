涉規避限制措施 FCC出手調查華為等9家陸通訊科技企業

美國聯邦通訊委員會（簡稱FCC）當地時間21日表示，正調查華為等9家大陸通訊科技企業，以確定它們是否涉規避在美營運限制。

路透報導，9家陸企包括中興通訊、海康威視、中國移動、中國電信、海能達通信、浙江大華科技、中信國際電訊旗下的Pacifica Networks及其子公司ComNet，以及中國聯通（美洲）。這些企業都被認為對美國國家安全構成威脅，均被列入美國聯邦通訊委員會的調查清單。

美國聯邦通訊委員會主席卡爾（Brendan Carr）指出，有些企業根本不願意遵守美國對它們實施的制裁，其中一些公司在美國的經營許可被撤銷，還有一些公司被列入美國政府不得購買產品的公司名單。

卡爾提到，委員會「將確認這些企業的活動範圍，盡快彌補任何允許不可信海外敵對國家支持的行動者規避美國條例的漏洞」。

FCC稱，已就這些企業在美營運情況和協助他們美國業務的公司，展開調查。FCC已向這些企業發出詢問信件和至少一張傳票。

大陸駐華府大使館表示，北京「反對過度擴大國家安全概念，利用國家機器打壓大陸企業」。