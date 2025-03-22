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不是伊隆的僕人！馬斯克亂象掀眾怒 美公務員冒險試圖曝光內部狀況

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
科技富豪馬斯克22日抵達新澤西州莫里斯敦市立機場後走下美國總統專機空軍一號。圖／法新社
科技富豪馬斯克22日抵達新澤西州莫里斯敦市立機場後走下美國總統專機空軍一號。圖／法新社

POLITICO 21日報導，科技富豪馬斯克削減政府部門的激烈措施，在聯邦機構引發了持續蔓延的普遍恐懼和憤怒，並在紐約時報披露他將赴五角大廈聽取機密簡報，而馬斯克威脅剷除與懲罰任何洩密者後進一步加劇。但是，對於許多人來說，曝光馬斯克主導政府效率部（DOGE）造成的混亂，超過了洩密附帶的風險。

因為害怕報復，這些人已經採取了所有可能的預防措施，像是將私密通訊軟體「Signal」的簡訊設定為自動銷毀，將分享的文件拍照而不是截圖，以及使用非政府設備聯繫。

紐時20日爆料後，馬斯克就上「X」發文，稱「期待起訴那些正在五角大廈向NYT洩露惡意假訊息的人」，還警告「他們會被找出來」。不過，根據記者與先前曾受訪的多名公務員討論，馬斯克的貼文並未對洩密者產生他預期的寒蟬效應。如果有的話，情況可能恰恰相反。

美國食品藥物管理局（FDA）的一位工作人員表示，「我們是公僕，不是伊隆的僕人。大眾有權知道，這一切已經且仍然是多麼不正常、破壞性和具欺騙性」。

美國農業部一名工作人員則說，「洩密者是愛國者」，又指幫助媒體報導機構內部的問題或擔憂，動機是渴望更大的透明度，「如果拜登政府或歐巴馬曾像這樣採取行動，沒有人會容忍，川普政府不能例外」。

但即使在馬斯克語出威脅之前，許多聯邦機構內部普遍的氛圍，從持續的開除威脅，被貼上全民公敵的標籤，到因為遵循前政府命令而被免職，已經讓政府員工感到脆弱、越來越憤怒與擔心自己的人身安全。

過去8周內受訪的許多聯邦政府工作人員表示，他們之前從未與記者接觸過。若非因為馬斯克採取「快速行動，打破陳規」（Move fast and break things）的方式裁員與存取敏感政府數據，對於他們幾乎所有人來說，很可能仍然是同樣的情況。在此同時，即使是沒有受訪的聯邦公務員，也害怕遭懷疑或被控向記者洩露資訊，

到目前為止，遍及各個聯邦機構的工作人員也擔心自己正受到暗中監視，無論是透過安裝在公發設備的軟體，還是辦公室裡的鏡頭。目前尚不清楚這些說法是否正當，但甚至在馬斯克發出最新威脅之前，就已經在公務員之間引起了深刻焦慮。

美國國家衛生研究院（NIH）的一名工作人員說，「我們正完全在辦公室外進行更多當面交談。把手機調成飛行模式或走到地下室。我和同事講話時再也不帶手機，我假設到處都有鏡頭和竊聽器」。

五角大廈 公務員 川普 美國 馬斯克

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