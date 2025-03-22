快訊

2度獲米其林餐盤推薦 王品旗下頂級牛排THE WANG營運5年熄燈

55歲林煒與6年女友甜蜜遊歐15天 被疑登記反應曝光

經典賽／曾豪駒接教頭要先與樂天溝通 蔡其昌：不想情勒

聽新聞
0:00 / 0:00

美10年來最嚴重麻疹疫情之一 德州、新墨西哥州攀升至351例

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
圖為德州孩童接種麻疹疫苗。圖／歐新社
圖為德州孩童接種麻疹疫苗。圖／歐新社

美國德州和新墨西哥州衛生部門說，兩州的麻疹病例今天攀升至351例，相較於上回3天前的通報增加了34例，美國目前正經歷10年來最嚴重的麻疹疫情之一。

路透社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，合計這兩州的病例數已超過去年全美的285例。

麻疹蔓延與兒童疫苗接種率減少息息相關。非營利研究機構RTI International特聘研究員賴辛格（Richard Reithinger）說：「麻疹的整體疫苗接種覆蓋率已降至95%以下，尤其是德州等允許疫苗豁免的州。」

德州衛生服務局（Texas Department of State Health Services）說，截至3月18日，爆發疫情最嚴重的德州蓋恩斯郡（Gaines County）病例從191例攀升至211例，而德州住院人數從36人增加到40人。

德州衛生服務局說，307名病患已歸類為「未接種疫苗或不明」，其中包括在開始出現症狀前，已超過14天沒有接種麻疹疫苗紀錄的病患。

在新墨西哥州，病例從18日的38例上升到42例，其中2例發生在艾迪郡（Eddy County），其餘發生在與蓋恩斯郡交界的利郡（Lea County）。

美國疾病管制暨預防中心說，截至3月20日，包括阿拉斯加州、加州、佛羅里達州、喬治亞州、俄亥俄州和賓州在內的18個州共通報378起麻疹確診病例。CDC的數據並沒有包括德州和新墨西哥州今天的更新。

德州 疫苗 麻疹

延伸閱讀

嘉市增1例麻疹境外移入確診 衛生局匡列57人

日麻疹個案2至4日台北旅遊 曾逛士林、寧夏夜市

日本女染麻疹3月初遊台 足跡現蹤劍潭、北車及火鍋店

日本20多歲女染麻疹 3月初遊台足跡遍及九份、北車

相關新聞

行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對中戰爭計畫」 美官員曝會議過程

紐約時報20日披露，五角大廈隔天將向科技富豪馬斯克簡報美軍如何因應任何潛在針對中國大陸戰爭的計畫，川普總統隨後上自家社群...

不給看機密文件！川普撤銷拜登、賀錦麗、希拉蕊等人安全許可

美國總統川普21日晚間發布備忘錄指出，他已撤銷拜登、賀錦麗，以及希拉蕊等民主黨前政府高層官員的安全許可，表示「讓這些人獲...

不是伊隆的僕人！馬斯克亂象掀眾怒 美公務員冒險試圖曝光內部狀況

POLITICO 21日報導，科技富豪馬斯克削減政府部門的激烈措施，在聯邦機構引發了持續蔓延的普遍恐懼和憤怒，並在紐約時...

美10年來最嚴重麻疹疫情之一 德州、新墨西哥州攀升至351例

美國德州和新墨西哥州衛生部門說，兩州的麻疹病例今天攀升至351例，相較於上回3天前的通報增加了34例，美國目前正經歷10...

多人遭槍擊！美國新墨西哥州傳槍聲 警方急趕現場

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）旗下媒體今天引述警方說法...

川普不滿校園反猶太刪補助 哥大讓步試圖挽回「改進紀律程序」

美國哥倫比亞大學（Columbia University）因學生的抗爭與部分示威者被認為有反猶太情結，日前成為美國總統川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。