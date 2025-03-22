行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對中戰爭計畫」 美官員曝會議過程

紐約時報20日披露，五角大廈隔天將向科技富豪馬斯克簡報美軍如何因應任何潛在針對中國大陸戰爭的計畫，川普總統隨後上自家社群粉體「Truth Social」發文駁斥。2名美國官員則向ABC新聞證實，馬斯克原定當天訪問五角大廈，並參加一場將觸及中國和其他議題的參謀首長聯席會議，但計畫在紐時曝光消息後改變。

根據ABC新聞的報導，一位美國官員說，馬斯克21日訪問五角大樓，但沒有與參謀首長開會，而是拜會國防部長赫塞斯與幕僚。

一位官員透露，馬斯克與參謀首長之間的會談原定為非機密層級，美軍印太司令帕帕羅（Sam Paparo）上將則透過視訊參加。但在紐時發布新聞到馬斯克抵達五角大廈之間的某個時間，行程變成了只拜會赫塞斯。

根據紐時披露消息，五角大廈準備提供的簡報約有20至30張投影片，摘要美軍可能的對中作戰計畫，包括一旦開戰可能攻擊的中方目標，以及評估中方反擊帶來的威脅，但這場會議因為該報初步報導而取消。馬斯克、赫塞斯和川普也都予以否忍；川普上網堅稱紐時報導「荒謬可笑」，「中國根本完全不會被提及或討論」。

川普21日在白宮橢圓辦公室告訴記者，「我不想向任何人展示這分計畫，但你肯定不會向一位正幫助我們這麼多的商人展示。他是一位偉大的愛國者，但我當然不會想，你知道，伊隆在中國有生意，而他或許會容易受這件事影響，但這是一條如此假的新聞」。

赫塞斯則表示，馬斯克來五角大廈是為了討論他帶領的政府效率部（DOGE），「沒有作戰計畫，沒有中國作戰計畫，沒有秘密計畫，這不是我們正在五角大廈做的事情」。

報導稱，馬斯克就在上午9時前抵達五角大樓，訪問期間留在赫塞斯的辦公室。參謀首長聯席會議則確實按計畫舉行，但帕帕羅並未按原先安排參加。其中一名官員說，參謀長聯席會議在名為「坦克」（The Tank）的機密會議室持續了大約2個小時。馬斯克於上午10時21分離開，大約20分鐘後，「坦克」內的會議實際上才開始進行。

Elon Musk exited Secretary of Defense Hegseth’s office in the Pentagon at 10:21 on Friday morning. Asked by CNN how the meeting went, Musk responded, “It’s always a great meeting.” He then commented, “I’ve been here before you know,” as he and Hegseth laughed and walked down the… pic.twitter.com/7Q8c5dSddk — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) 2025年3月21日