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川普不滿校園反猶太刪補助 哥大讓步試圖挽回「改進紀律程序」

中央社／ 紐約21日綜合外電報導
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列，美國大學校園針對以色列在加薩的戰爭湧現抗議潮。美國哥倫比亞大學因學生的抗爭與部分示威者被認為有反猶太情結，日前成為美國總統川普刪除補助的對象。圖／路透社
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列，美國大學校園針對以色列在加薩的戰爭湧現抗議潮。美國哥倫比亞大學因學生的抗爭與部分示威者被認為有反猶太情結，日前成為美國總統川普刪除補助的對象。圖／路透社

美國哥倫比亞大學（Columbia University）因學生的抗爭與部分示威者被認為有反猶太情結，日前成為美國總統川普刪除補助的對象，哥大今天公布一系列政策試圖挽回經費。

綜合法新社與路透社報導，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，美國大學校園針對以色列在加薩（Gaza）的戰爭湧現抗議潮，川普現在將矛頭指向這些大學。

哥倫比亞大學的學生運動向來是抗議先鋒，這些抗議凸顯因戰爭所造成的嚴重意見分歧。抗議人士宣稱以此支持巴勒斯坦人民，不過川普譴責他們是反猶太主義者，並表示抗議人士必須停止。

川普以哥大未能充分保護猶太學生免受騷擾為由，刪減聯邦政府對哥大4億美元（約新台幣132億元）的補助，包括研究經費與其他合約。

哥大今天宣布「改進我們的紀律程序」，要求抗議者在受質問時必須表明身分，即使戴口罩也一樣，因為之前挺巴勒斯坦抗議的高峰期間很多人都戴口罩。

在這份名為「推動哥倫比亞大學遏止歧視、騷擾與反猶太主義」文件中，哥大宣布成立新的「平等機構辦公室」（Office of Institutional Equity），以學生與團體為對象，更新反歧視與歧視性騷擾政策。

哥大代理校長阿姆斯壯（Katrina Armstrong）在最近一份聲明中承認現在是「高等教育關鍵時刻」。

川普政府在最近發給哥大的一封信表示，如果校方希望開啟協商以獲得4億美元經費，就得在一週內同意一連串重大改革。

信中要求哥大把反猶太復國主義納入反猶太主義的定義，並要求把中東、南亞、非洲研究系所交由「學術接管」（academic receivership）。

所謂「學術接管」是大學管理者為整頓運作不良系所而採取的罕見措施，即任命非本系所的教授或管理人員接管，美國政府提出這樣的要求是前所未聞。

哥大今天在政策公告中並未使用這番措辭來說明對中東、南亞與非洲研究系所採取的措施，但確實宣布要檢討這些系所的工作內容。

校方表示，將任命1位新的高階主管來檢討課程與師資以確保平衡，同時也將檢討數個系所的領導階層。

賓州大學教育史學家，同時也是以哥大「自豪」的畢業生齊默曼（Jonathan Zimmerman）教授表示，這是哥大悲傷的一天。

齊默曼說：「從歷史上看，沒有這樣的先例」，「政府以經費為手段插手大學治理。」

羅格斯大學（Rutgers University）教授、美國大學教授協會主席沃夫森（Todd Wolfson）說，川普總統的要求「可說是自麥卡錫（McCarthy）時代以來，對學術自由、言論自由與校園自治最嚴重的干涉」。

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