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不給看機密文件！川普撤銷拜登、賀錦麗、希拉蕊等人安全許可

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普21日晚間發布備忘錄指出，他已撤銷拜登、賀錦麗，以及希拉蕊等民主黨前政府高層官員的安全許可，表示「讓這些人獲取機密資訊不再符合國家利益」。路透
美國總統川普21日晚間發布備忘錄指出，他已撤銷拜登、賀錦麗，以及希拉蕊等民主黨前政府高層官員的安全許可，表示「讓這些人獲取機密資訊不再符合國家利益」。路透

美國總統川普21日晚間發布備忘錄指出，他已撤銷拜登、賀錦麗，以及希拉蕊等民主黨前政府高層官員的安全許可，表示「讓這些人獲取機密資訊不再符合國家利益」。

該名單包括15名反川人士和拜登政府時期官員，除了上述3人外，還包括前國務卿布林肯、共和黨前眾議員麗姿．錢尼，以及拜登一家人。

Politico報導，川普此舉是為了報復拜登2021年禁止他獲取機密文件。當時拜登稱川普「行為反常」，不能將這些文件託付給他。

目前不清楚備忘錄提到的這些人擁有哪些正式的安全許可。美國前總統過去會收到特定事務的簡報，獲准取得敏感資訊，儘管他們通常沒有正式的安全許可。

川普日前已宣布「立即」取消拜登兒女杭特與艾希莉（Ashley）的特勤局保護。

他在周五的備忘錄中表示，將「指示所有行政部門與機構負責人，撤銷這些人士未經陪同進入美國政府安全設施的權限」；情報禁令包括「撤銷這些被點名人士因曾在國會任職，獲得的情報機構機密資訊存取權」。

川普 拜登 美國

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