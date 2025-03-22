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擴大打擊範圍！川普將撤消50多萬名移民臨時合法身分 來自這4國

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。法新社
美國總統川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效。法新社

美國總統川普政府表示，將撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉的50多萬移民臨時合法身分，時間將於4月24日生效，是川普政府打擊移民的最新舉措。

BBC等報導，國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）表示，這將全面終止針對古巴、海地、尼加拉瓜與委內瑞拉（簡稱CHNV）國民及其直系親屬的人道假釋計畫。

該計畫於2022年在前總統拜登的領導下推動，首先概括委內瑞拉，隨後擴展到其他國家。計畫規定，在有美國擔保人的情況下，移民及其直系親屬可以臨時身分（假釋）停留2年。拜登政府聲稱，CHNV將有助於遏止美國南部邊境的非法越境，對入境者進行更好審查。

美國國土安全部21日譴責前政府並稱該計畫未能實現目標。聲明指出，拜登政府給予移民競爭美國工作的機會，並削弱美國工人利益，並將隨之而來的混亂和犯罪歸咎於共和黨人。

在國土安全部《聯邦公報》（PDF）正式發布的30天後，亦即4月24日，CHNV假釋計畫將正式失效。並指未來仍保留根據個案進行人道假釋的權限，但將不再接受任何CHNV計畫下的集體申請。

《聯邦公報》指出，所有尚在美國、假釋期限未滿的CHNV受益人，若未獲個別核准延期，須於公報發布後30天內離境，否則將面臨遣返程序。

根據國土安全部統計，從2022年10月12日開始至2025年1月22日，共有約53萬2000人經由該管道進入美國。

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