川普援引戰時法驅逐移民 法官質疑有問題

美國聯邦法官波斯柏格今天表示，總統川普援引一項逾200年歷史的戰時法律，將據稱是委內瑞拉幫派成員逐出美國，此事「非常棘手且有問題」。

美國哥倫比亞特區聯邦地區法院首席法官波斯柏格（James Boasberg）上週末下令暫停遣返班機作業，此舉成了法院與川普政府發生衝突的導火線。

法新社報導，川普政府援引1798年「外國敵人法」（Alien Enemies Act），上週末將200多名委內瑞拉移民送往薩爾瓦多的監獄，波斯柏格今天在庭審期間質疑此舉合法性。

波斯柏格表示：「這起事件的政策延伸影響非常棘手、有問題且令人擔憂。」

他指出，外國敵人法過去僅在「1812年戰爭（Warof 1812，美國第二次獨立戰爭）、一次世界大戰和二次世界大戰期間使用過，當時無疑有宣戰，敵人是誰也很明確」。

波斯柏格下令暫停遣返班機運作，惹得川普不滿，這位共和黨籍總統18日曾要求彈劾波斯柏格，稱這位法官是「麻煩製造者和煽動者」。

川普的言論引來最高法院首席大法官羅伯茲（JohnRoberts）罕見公開反駁，稱「彈劾並非對司法裁決存有歧見的適當回應」。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）律師吉賴特（Lee Gelernt）在庭審期間指出，就算是在二戰期間，「人們也有獲得審訊的機會，而不是這樣草率地被帶走…你要能提出答辯，否則任何人都有可能從街上被帶走」。美國民權聯盟和其他人權組織一起提告反對這波驅逐移民行動。

波斯柏格15日曾發布緊急禁制令，阻止當局驅逐這批正在尋求法律救濟的委內瑞拉人，並要求已經起飛的兩架班機折返。

司法部則主張，波斯柏格發布書面命令指示班機折返時，飛機已在國際空域，波斯柏格的管轄權已不適用。

波斯柏格今天在審訊期間表示：「政府在這一點上不太配合，我會查明他們是否違反我的命令。」

數名遭驅逐的委內瑞拉人委任律師表示，他們的委託人並非委國黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，也沒有犯罪，僅因為身上有刺青而遭到鎖定。