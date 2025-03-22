美國聯邦傳播委員會出手 陸九家電信科技公司列調查

美國聯邦傳播委員會（FCC）21日表示，該會正調查九家大陸通訊科技企業，以確定它們是否尋求規避在美運營限制，九家陸企包括華為、中興通訊、海康威視、中國移動、中國電信等。

路透報導，上述這些企業都被認為對美國國家安全構成威脅，均被列入FCC的調查清單。FCC主席卡爾表示，其他被調查的大陸企業還包括海能達通信、浙江大華科技、中信國際電訊旗下Pacifica Networks及其子公司ComNet，以及中國聯通（美洲）。

卡爾說，委員會有理由相信清單內的部分或所有陸企都嘗試規避委員會的限制，在美國以秘密或不受規範的方式持續運營，FCC將確認這些企業的活動範圍，「盡快彌補任何允許不可信海外敵對國家支持的行動者規避美國條例的漏洞。」

FCC稱，已就這些企業在美經營情況和協助他們美國業務的公司展開詳細調查。並已向這些企業發出詢問信件和至少一張傳票。

英國金融時報此前報導，FCC正在籌備成立一個國家安全委員會，加強美國對大陸網路攻擊的防禦，並幫助美國在人工智慧等關鍵技術領域保持領先。卡爾表示，成立該委員會的目的是為了加強FCC對外國對手、「尤其是中國共產黨持續性威脅」的關注。

金融時報指出，FCC是眾多協助電信公司加強網路防禦、防止入侵的美國政府機構，雖然該單位傳統上是專注於監管電信業者，但隨著美中科技競爭加劇，其職責範圍已擴展至更多領域。