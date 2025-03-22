快訊

「砰」！清水樓塌傳巨響…房子狂搖！ 住戶以為地震、炸彈急喊醒小孩「快跑」

賈永婕被葛斯齊影射「為徐家人放消息」！凌晨再發聲「11字」嗆狗仔

北檢讓司法人士看不下去！游盈隆分析「震撼後果」：柯文哲豁出去了

川普削弱教育部 學貸等關鍵業務轉其他部會負責

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國總統川普。路透資料照
美國總統川普。路透資料照

美國總統川普今天宣布，教育部經手的學生貸款和營養等關鍵計畫，將轉移到其他部會，這是他致力關閉教育部的行動一環。

路透社報導，川普昨天簽署解散教育部的行政命令，他今天在橢圓形辦公室告訴記者，教育部的學生貸款業務將由小型企業署（Small BusinessAdministration）負責；特殊需求和營養計畫將由衛生及公共服務部（HHS）管理。

川普說：「我們的業務範圍很廣，貸款很多，有數以萬計…這些都立刻從教育部分割出來，由（小型企業署署長）羅夫勒（Kelly Loeffler）統籌。」不過，小型企業署今天同時宣布裁員43%。

教育部管理超過1.6兆美元學生貸款，截至2023年約有4400萬名貸款人。白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）昨天說，教育部將繼續管理目的在幫助低收入學生的學貸和聯邦派爾獎助學金（Pell Grants）；川普今天所言顯示白宮立場有所轉變。

川普還說，由小羅勃甘迺迪（Robert F. KennedyJr.）執掌的衛生及公共服務部將管理特殊需求和營養計畫，「這兩個項目將從教育部移出，我們要做的是讓學生從愛他們、珍惜他們的人那裡獲得引導，包括他們的父母…還有委員會、州長和各州」。

今年1月重返白宮的川普兩個月來大力改造美國政府，裁減聯邦人力，實行廣泛保守政策，削弱教育部一直是這些政策中的優先項目。

共和黨籍的川普無法在缺乏國會支持的情況下徹底關閉教育部，他也沒有足夠的民主黨票數可以這麼做。但他的政府可以把教育部一些重大計畫轉移到其他政府機構、開除教育部半數員工，在保守派的歡呼聲中達成架空教育部的目標。

民主黨人和支持教育部的自由派人士認為，教育部為學生們提供了重要服務，也強化了民權。白宮則說，教育部浪費公帑，兒童測驗成績和識字率低落也證明教育部沒發揮作用。

川普 教育部 白宮

延伸閱讀

川普將和澤倫斯基討論領土分割 俄烏全面停火有望？

波音獲第六代戰機合約 川普：任內生產F-47 可載無人機

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連4周下跌走勢

駁馬斯克聽取機密簡報報導 川普：不向商人展示機密

相關新聞

美國聯邦傳播委員會出手 陸九家電信科技公司列調查

美國聯邦傳播委員會（FCC）21日表示，該會正調查九家大陸通訊科技企業，以確定它們是否尋求規避在美運營限制，九家陸企包括...

美空軍6代戰機F-47波音得標 重點一次看

波音（Boeing）獲選為美國空軍打造第6代戰機。美國空軍表示，這款可能成為史上最貴的先進制空戰機，對今後數十年嚇阻中國...

川普削弱教育部 學貸等關鍵業務轉其他部會負責

美國總統川普今天宣布，教育部經手的學生貸款和營養等關鍵計畫，將轉移到其他部會，這是他致力關閉教育部的行動一環

波音獲第六代戰機合約 川普：任內生產F-47 可載無人機

美國總統川普21日宣布由波音公司（Boeing）獲得美國第六代戰機F-47的合約項目；川普說，F-47戰機將在他的任內投...

【專家之眼】解讀美國喉舌媒體收攤政治意涵

3月14日美國總統川普簽署行政命令，將美國國際媒體署(USAGM：U.S. Agency for Global Medi...

駁馬斯克聽取機密簡報報導 川普：不向商人展示機密

「紐約時報」報導，美國總統川普的親密盟友馬斯克將到國防部聽取美中潛在戰爭機密簡報。川普今天再度駁斥報導不實，並稱不會向一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。