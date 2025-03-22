波音獲第六代戰機合約 川普：任內生產F-47 可載無人機

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為美國第五代戰機。圖／截自美國海軍第七艦隊臉書
圖為美國第五代戰機。圖／截自美國海軍第七艦隊臉書

美國總統川普21日宣布由波音公司（Boeing）獲得美國第六代戰機F-47的合約項目；川普說，F-47戰機將在他的任內投入生產，並成立機隊，未來不排除將等級較低的F-47出售給盟友。

川普21日與美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）在白宮發表談話；川普宣布美國未來將投入生產第六代新型戰機「F-47」；川普說，F-47戰機將成為最先進、性能最好、最具殺傷力的戰鬥機。

川普指出，經過激烈的競爭，美國空軍將合約交給波音公司。等於波音公司擊敗對手洛克希德馬丁（Lockheed Martin），取得F-47的合約。

川普表示，F-47的測試機已秘密試飛近5年，並指出，新型戰機將配備隱匿技術，其速度和機動性無戰機能出其右，且搭載數架無人機。

川普說，F-47戰機預計在他的總統任內投入生產，並成立機隊，並指出，相關生產線已經準備好了；川普也說，美國未來可能會將等級較低（tone down）的F-47戰機售予盟友；川普表示，該F-47戰機可能會比原版差10%。

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