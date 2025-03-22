傳英國國王擬邀美國加入大英國協 川普：聽起來不錯

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

英國媒體報導，國王查爾斯三世已邀請美國總統川普赴英進行國是訪問，屆時將拋出「秘密提議」邀請美國加入大英國協。川普今天在社群平台張貼相關報導，稱「這聽起來很不錯」。

「倫敦廣播公司」（LBC）及「太陽報」（TheSun）等英媒報導，在川普（Donald Trump）一再提及他可能併吞鄰國加拿大後，英國王室希望降低美加兩國間的緊張關係。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）最近訪問白宮見川普期間曾戲劇性地揭露，查爾斯三世（King CharlesⅢ）已邀請川普赴英，進行歷史性的第2次國是訪問。

據報導，查爾斯三世將邀請美國成為大英國協（Commonwealth of Nations）的下一個「準成員國」，如果此事成真，美國將成為大英國協第57個成員國。

川普今天在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）貼上「太陽報」的相關報導，聲稱：「我愛查爾斯國王。對我來說，這聽起來很不錯。」

川普一向公開支持英國王室，他在2019年第1個任期內曾赴英國國是訪問，與查爾斯三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen ElizabethⅡ）會面。

川普 查爾斯三世 英國女王

延伸閱讀

川普關稅大刀砍來！新興市場投資人準備逃離 人民幣就戰鬥位置

羅生門？法科學家疑批評川普遭禁入境 美官員打臉：持機密資訊

川普簽令解散教育部 最大受害者是誰？美大學學費恐再飆高

川普簽令關閉教育部 批美國學生成績落後全球

相關新聞

馬斯克聽取對中戰略？川普駁斥

紐約時報廿日報導，針對美軍如何因應任何潛在與中國大陸戰爭的計畫，五角大廈廿一日將向美國科技富豪馬斯克簡報。對此，美國總統...

戴恩斯訪中 可能展開幕後談判

美國蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯前晚抵達北京，他被視為與美國總統川普關係密切，有分析指出，他此行可能展開美國與中國大陸間...

川普關閉教育部 教育歸州政府管

美國總統川普廿日簽行政命令，宣布推動關閉教育部，將教育權責回歸州政府管理；他表示未來由州政府負責各州的教育，教育成本可能...

川普出招 要拉高國內稀土產量

美國總統川普20日表示，他簽署了一項行政命令，旨在提高關鍵礦物的國內產量，以降低中國大陸在這個領域的控制力。

波音獲第六代戰機合約 川普：任內生產F-47 可載無人機

美國總統川普21日宣布由波音公司（Boeing）獲得美國第六代戰機F-47的合約項目；川普說，F-47戰機將在他的任內投...

美國威州最高院法官選舉前 馬斯克發錢助陣保守派

美國威斯康辛州訂4月1日選出該州最高法院一名法官，馬斯克成立的美國政治行動委員會宣布，將對簽署請願書反對「激進派法官」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。