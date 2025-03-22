川普關閉教育部 教育歸州政府管

美國總統川普廿日簽行政命令，宣布推動關閉教育部，將教育權責回歸州政府管理；他表示未來由州政府負責各州的教育，教育成本可能會砍半，且教育品質會大幅提升。

川普廿日出席白宮的行政命令簽署儀式，裁撤美國教育部；他說美國投注在學生身上的平均資源雖最多，但學生成績卻落後全世界，「我們吊車尾很久了」。

已故總統卡特一九七九年簽署通過「教育部組織法」，美國教育部隔年開始運作；川普去年總統選戰期間即提出國家教育改革，希望取消教育部，由各州政府管理各自州內的學校。

川普指出美國七成的八年級生對閱讀和數學不熟練、四成的四年級生缺乏基本閱讀能力；川普說美國公立小學和中學生的閱讀成績比教育部成立前還要低。

川普還說馬里蘭州巴爾的摩竟有四成高中生不會基本算數，連基本的加法都不會。川普並舉中國大陸學生的成績在全球排前十名，美國不能用人口當藉口。

川普表示，儘管美國學生成績表現如此差勁，教育部預算卻在短時間內成長百分之六百；他的政府已展開人員裁撤，已將聯邦雇員砍半。

川普說教育部部分有用的功能仍將保留，以滿足核心需求，例如對有障礙、有特殊需要的孩子的補助款項，未來將全數保留，重新分配至其他機關運用。

川普強調將透過合法程序盡快關閉教育部，讓美國學生回歸州政府。川普說教育成本雖可能砍半，但教育品質將大幅提升。

教育部長麥克曼也在川普簽行政命令儀式的現場。川普說希望麥克曼能盡快完成關閉教育部的工作，之後麥克曼還會有「其他任務」。

川普的行政命令要求教育部長，在合法合規下採取必須步驟，推動關閉教育部，並將教育權交還各州及地方社群，同時確保有效、不間斷地提供美國人民所需的服務、項目和福利。