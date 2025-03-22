戴恩斯訪中 可能展開幕後談判

美國蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯前晚抵達北京，他被視為與美國總統川普關係密切，有分析指出，他此行可能展開美國與中國大陸間的幕後談判。

彭博資訊報導，戴恩斯定今天（廿二日）會見一名大陸高級領導人，成為川普重返白宮以來，首位與中共高官會面的美國政界人士。

另據英國金融時報報導，戴恩斯希望這次能有機會與大陸國家主席習近平會談，為峰會鋪路，但這樣的會議只可能在最後一刻才會確認。此有先例可循。二○二三年十月，習近平與美國民主黨參議員舒默會晤，當時北京和華盛頓正在為之後一個月在美國舊金山舉行的領導人峰會做準備。

戴恩斯十七日在其參議員官網披露他即將訪問大陸的部分行程內容，指出生產芬太尼的是墨西哥販毒集團，但這些前體，也就是原料，都來自大陸，他將與大陸領導層討論他們可以採取哪些行動。他們可以採取更多措施來阻止這些化學物質流入墨西哥，然後製造成芬太尼流入美國。

大陸外交部發言人毛寧昨天在記者會上表示，歡迎戴恩斯參議員來華訪問，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪問，大陸一貫認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展符合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。