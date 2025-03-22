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馬斯克聽取對中戰略？川普駁斥
紐約時報廿日報導，針對美軍如何因應任何潛在與中國大陸戰爭的計畫，五角大廈廿一日將向美國科技富豪馬斯克簡報。對此，美國總統川普廿日晚間就在自創社群媒體真實社群發文駁斥，聲稱馬斯克將聽取的內容與中國無關。
兩位美國官員對紐時說，美國國防部準備提供給馬斯克的簡報約有廿至卅張投影片，摘要美軍可能的對中作戰計畫，包括一旦開戰可能攻擊的中方目標，以及評估中方反擊帶來的威脅。這些計畫中的內容都會向川普報告，並由他定奪。
美國聯邦眾院外委會民主黨籍首席議員米克斯在社媒Ｘ發文置評該報導，批評「把我們對中的軍事計畫交給馬斯克，遠超出這個政府通常的貪腐行為。馬斯克在中國有重大財務利益。川普從把國安機密藏在海湖莊園的廁所，變成賣給他的最大金主」。
華盛頓郵報報導，該會議是由美國國防部長赫塞斯主動邀馬斯克出席。一位五角大廈官員則說，該簡報屬非機密性質。
川普廿日晚間在社媒發文嘲笑該消息「荒謬可笑」，「中國根本完全不會被提及或討論。這些名譽掃地的媒體竟能編造出如此謊言，真是可恥。無論如何，這個故事是假的！」
赫塞斯說，歡迎馬斯克廿一日赴五角大廈，但不是參加外傳有關最高機密的對中戰爭計畫會議，而是為了討論「有關創新、效率以及更聰明的生產，屬於非正式會議」。
路透報導稱，若馬斯克能接觸此一嚴格保密的軍事計畫，他身為川普顧問的角色將進一步擴大。這也更會引發利益衝突的質疑，馬斯克身為特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）的負責人，在美中的國防部都有商業利益。
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