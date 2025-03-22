川普出招 要拉高國內稀土產量

美國總統川普20日表示，他簽署了一項行政命令，旨在提高關鍵礦物的國內產量，以降低中國大陸在這個領域的控制力。

美國總統川普20日簽署行政命令關閉聯邦教育部，盼把教育事業回歸各州，他同時表示：「我還簽署了一項行政命令，大幅提高關鍵礦物和稀土的生產。這對這個國家來說是一件大事。」

白宮沒有立即提供這項行政命令的細節。

先前路透報導，川普尋求在國防部軍事基地建設金屬精煉設施，可能利用國安權力來提高產量。彭博資訊引述白宮官員報導，川普準備根據《國防生產法》，提供融資、貸款及其它投資，來支持國內加工關鍵礦物和稀土元素，甚至可能包括煤炭在內。美國國際開發金融公司將與國防部合作，為新的礦產項目提供融資。

《國防生產法》是20世紀50年代由時任總統的杜魯門在韓戰時為增加鋼鐵產量而推出的法律。前總統拜登同樣動用依此鼓勵關鍵礦物生產，將鋰、鎳、石墨、鈷和錳等加入清單，還用來支持生產電熱泵。川普的第一次任期內也曾援引該法在新冠疫情期間刺激口罩生產。

這項行政命令還鼓勵加速審批採礦與加工處理，並責成內政部優先考慮在聯邦土地上進行礦業生產。此舉無疑是對美國及其盟邦長期擔心中國控制一些重要礦產加工的直接回應。這些礦物被用於從電池到國防系統的許多對國家能源和安全至關重要的產品。

白宮官員透露，川普政府也將與民間部門協調，確保關鍵礦物的國內供應鏈維持穩定；所謂的關鍵礦物包含鈾、銅、鉀鹽、黃金、以及由國家能源主導委員會主席認定的其他元素、化合物或原料，範圍也可能涵蓋煤炭。

稀土礦商MP Materials的股價21日早盤上漲超過3%。煤炭生產商Peabody Energy攀升超過2%。

川普同日還說，美國將在近期與烏克蘭簽署礦產和自然資源協議，能從未來的開採收入中分一杯羹。