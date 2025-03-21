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防長出面滅火！遭爆將聽取機密簡報 馬斯克撂重話：會找出洩密者

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
科技大亨馬斯克5日赴華府國會山莊，與參議院共和黨團大會成員吃完午餐後離開。資料照片。路透
科技大亨馬斯克5日赴華府國會山莊，與參議院共和黨團大會成員吃完午餐後離開。資料照片。路透

紐約時報20日晚間報導，五角大廈隔天將向美國總統川普密友、科技大亨馬斯克簡報美國軍方針對與中國可能爆發戰爭的計畫。川普20日隨即親自上網發文駁斥，稱馬斯克將收到的簡報內容與中國無關。馬斯克也公開威脅可能洩露資訊的美國國防部員工。

根據此前新聞，紐時引述消息指出，五角大廈準備提供給馬斯克的簡報闡述美軍在可能對中作戰的計畫，包括可能對中國的攻擊目標及評估中方的反擊威脅。這些內容都會向川普報告，並由總統作出決策。

川普隨後上自家社群媒體Truth Social否認紐時報導，稱消息「荒謬可笑」，「中國根本完全不會被提及或討論。這些名譽掃地的媒體竟能編造出如此謊言，真是可恥。無論如何，這個故事是假的！！！」

Politico報導，馬斯克在旗下的「X」轉貼了川普Truth Social發文的截圖，抨擊「紐約時報是純粹的宣傳工具」，又指他「期待起訴那些正在五角大廈向NYT洩露惡意假訊息的人」。

馬斯克最後警告，「他們會被找出來」。

根據華盛頓郵報的說法，國防部長赫塞斯主動邀請馬斯克出席這場會議。一位五角大廈官員表示，這次簡報並非機密性質。赫塞斯表示，歡迎馬斯克21日前往五角大廈，但不是參加傳言中有關最高機密的中國戰爭計畫會議，而是為了討論「創新、效率和智慧生產的非正式會議」。

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