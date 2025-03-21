法科學家因手機被查出批評川普政府訊息遭禁入境？美駁：持有機密資訊

法國政府近日表示，一名法國太空研究人員本月初遭拒絕入境美國，原因是機場移民官搜查他的手機時，發現了曾批評過川普政府的簡訊。美國官員隨後否認了此一說法，宣稱該研究人員的電子設備上持有「機密機訊」。

根據此前新聞，法國高等教育和研究部長巴提斯特（Philippe Baptiste）發出聲明表示，他「憂慮地得知」，一名受法國國家科學研究中心（CNRS）委派，前往休士頓參加會議的法國研究人員被拒絕入境美國，隨後驅逐出境，

巴提斯特說，「美國當局明顯採取這項措施，是因為該研究人員的手機包含與同事和朋友的交流，其中表達了他對川普政府研究政策的個人意見」。

不過，CNN報導，美國國土安全部（DHS）發言人麥克拉夫林（Tricia McLaughlin）20日發布聲明表示，任何基於政治信念驅逐該名法國研究人員的說法都是「公然的謊言」。

麥克拉夫林指出，「涉案的法國研究人員在其電子設備持有來自洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）的機密資訊，違反了保密協議，他承認未經許可取得這些資訊與試圖隱瞞」。

美國海關及邊境保護局（CBP）則告訴CNN，他們不會談論具體案例，但所有入境美國的人「都會根據具體情況接受檢查」。

CBP公共事務助理局長貝克漢（Hilton Beckham）在聲明中表示，「如果某人的電子媒介在檢查時發現了引起注意的資料，可能會導致進一步分析，此類決定出於政治動機的說法毫無事實根據」。

根據法媒披露，這起事件發生在9日，德州休士頓喬治布希洲際機場的邊防官員隨機選中該名法國研究人員進行搜查，檢查了他的個人手機與工作電腦，發現討論川普對科學家待遇的訊息，指控當事人發出「仇恨和陰謀訊息」，交流「反映了對川普的憎恨，可以稱為恐怖主義」，一度還告知聯邦調查局（FBI）開啟調查，但在驅逐前「被撤銷」。當事人的專業和個人設備據報被沒收，隔天被遣返。