川普簽令解散教育部 最大受害者是誰？美大學學費恐再飆高

（德國之聲中文網）美國總統川普20日在白宮東廳舉辦簽署行政命令的儀式，現場還找了幾位學生坐在課桌前「觀禮」。他在演說中稱，教育部對美國「沒有好處」，因為美國在每個學生身上花費的資金比他國更多，「排名卻墊底」。

白宮主張，當前美國學生的考試成績平平、讀寫能力及數學技能均不如預期，證明該機構數兆美元的投資回報不佳。

該項命令中寫道，教育部長「將在法律允許的最大適當範圍內，採取一切必要措施，推動教育部關閉，並將教育權力歸還給各州和地方社區」。

不過，教育部實際上並未制定各學校的課綱，而是由州和地方政府安排。該部門的職責主要是為學校提供資金，資助支持殘疾和貧困學生的計畫、防止聯邦資助學校出現種族或性別歧視，並監管高達1.6兆美元的學生貸款。

為何堅持廢教育部？

教育長期以來都是美國政界關注的焦點，共和黨幾十年來不斷要求關閉教育部，批評該部門浪費資金，並讓聯邦政府介入了原本應該由州和學校決定的決策。川普在他在第一個總統任期內，也曾提議關閉教育部，但當時並未獲得國會支持。

川普政府過去不只一次批評教育部效率，隨著馬斯克（Elon Musk）與政府效率部（DOGE）對政府大改革，教育部已裁撤將近一半人數。

此外，川普和支持者認為，所謂的「覺醒」政治意識形態優先考慮「政治正確」，而這正在摧毀公共教育，並犧牲了許多持不同意見的保守派人士言論自由。

川普陣營也認為聯邦公共教育政策侵犯了人們的基本自由和權利，應該由地方主導教育政策，和推動有利於私立學校和宗教學校的「自選學校方案」，意即允許家長使用公費，讓孩子就讀學區以外的學校。不過該項政策也被批評者認為，會稀釋弱勢學生可獲得的公共教育資源。

一紙命令就能解散政府部門嗎？

並非如此，雖然川普週四簽署了行政命令，但想徹底讓教育部關門，他還得在缺乏足夠票數支持的背景下，挑戰通過國會的批准。

在參議院推動大多數立法需要60票，意味著川普需要至少7名民主黨人「倒戈」，才可能闖關成功。

但民主黨議員也坦言，就算國會不支持廢除教育部，川普也可以透過其他措施來削弱該部門。參議員默里（Patricia Murray）透過聲明表示：「川普非常清楚，沒有國會的支持，他就無法廢除教育部。但他也明白，如果解雇所有員工，把教育部拆個粉碎，就可能得到類似的、毀滅性後果。」

誰將受到影響？

不少倡議人士擔心，若教育部消失，可能會導致貧困學生、仍在學習英語的學生、殘疾學生以及少數族裔學生不再享有當前的資源，大量依賴聯邦政府資助學校的低收入家庭可能陷入危機。

除此之外，申請學生貸款的千萬名大學生也預期受衝擊。雖然白宮表示教育部會持續管理學生貸款，但行政命令中寫道，「教育部不是銀行，它必須將銀行職能歸還給有能力為美國學生服務的實體」，顯現出教育部的貸款計劃可能仍會轉移到其他單位管理。

美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）指出，關閉教育部必將讓美國公立學校的數百萬兒童、教師及家庭受害，「教育工作者將被解僱、特殊教育項目將被削減、大學學費將變得更加昂貴」。

上週，近20名民主黨籍的州檢察長對川普政府提起訴訟，要求停止削減教育部員工，稱此舉違反憲法。

美國民意怎麼看？

根據路透社與益普索今年2月進行的民調，大多數美國公眾不支持解散教育部；反對比例達65％，僅有30％贊成。該民調以全國為範圍進行，調查對象為4145名美國成年人。

（綜合報導）

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