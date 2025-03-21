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五角大廈將向馬斯克簡報軍事機密？川普批荒謬：無關中國

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
外媒報導指五角大廈將向馬斯克簡報軍事機密，遭到美國總統川普駁斥。路透
外媒報導指五角大廈將向馬斯克簡報軍事機密，遭到美國總統川普駁斥。路透

紐約時報報導，五角大廈21日將向馬斯克簡報美國軍方針對與中國可能爆發戰爭的計畫。對此，美國總統川普20日晚間發文駁斥，稱馬斯克將收到的簡報內容與中國無關。

紐時引述消息指出，五角大廈準備提供給馬斯克的簡報約有20至30張投影片，闡述美軍在可能對中作戰的計畫，包括可能對中國的攻擊目標及評估中方的反擊威脅。這些計畫中的內容都會向川普報告，並由總統作出決策。

美國眾議院外交委員會民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks）在X上回應紐時報導，批評「把我們對中國的軍事計畫交給馬斯克，遠超出這個政府通常的貪腐行為。馬斯克在中國有重大財務利益。川普從把國安機密藏在海湖莊園的廁所，變成賣給他的最大金主。」

華盛頓郵報報導，這場會議是由美國國防部長赫塞斯主動邀請馬斯克出席。一位五角大廈官員表示，這次簡報是非機密的。

川普20日晚間在社群媒體Truth Social否認紐時報導，稱消息「荒謬可笑」，「中國根本完全不會被提及或討論。這些名譽掃地的媒體竟能編造出如此謊言，真是可恥。無論如何，這個故事是假的！！！」

國防部長赫塞斯則說，歡迎馬斯克21日前往五角大廈，但不是參加傳言中有關最高機密的中國戰爭計畫會議，而是為了討論「創新、效率和智慧生產的非正式會議」。

五角大廈 美國 馬斯克

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