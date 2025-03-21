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傳馬斯克將聽取美中潛在戰爭機密簡報 川普否認

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

「紐約時報」今天報導，美國總統川普的親密盟友馬斯克（ElonMusk）明天將聽取國防部簡報美軍如何因應任何潛在與中國戰爭的計畫，但川普否認這項報導。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文指出，這次國防部會議「甚至不會提及或討論中國」。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社群媒體X發文表示，這次會議是「關於創新、效率及更聰明的生產」。

一名要求匿名的美國官員指出，國防部高階軍官將參與這次對馬斯克的簡報，內容概述許多不同的主題，包括中國在內。

「紐約時報」稍早引述兩名未證實身分的美國官員指出，這份簡報有20到30張投影片，展示美國在對中國的衝突中如何作戰。

路透社報導，馬斯克如能接觸這項嚴格保密的軍事計畫，他作為川普顧問的角色將大幅擴增。馬斯克近來一直努力帶頭削減美國政府開支。

不過這也引發利益衝突的質疑，因為馬斯克身為特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）負責人，在中國與美國國防部都有商業利益。

白宮已表示，如果馬斯克的商業往來與削減聯邦政府開支的角色出現利益衝突，他將會迴避。

美中因諸多分歧導致多年來關係持續緊張，分歧包括技術取得、貿易關稅、網路安全、TikTok、台灣、香港、人權和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源等。

國防部 美國 馬斯克

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