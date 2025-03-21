美商務部長公然呼籲買特斯拉股票 能救得了特斯拉股價？

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受福斯新聞網（Fox）訪問時，呼籲觀眾買進特斯拉（Tesla）股票。歷史學家警告，此舉讓公共和私人利益的交織陷入前所未見的範疇，也應該引發警戒。

盧特尼克形容特斯拉創辦人馬斯克是他生平遇過「能夠押注的最佳人選」，「如果你想從今晚的節目學到一些東西，就是『買進特斯拉』」，「這傢伙的股票竟然這麼便宜，令人難以置信，以後不會再這麼便宜了」。

他說，「誰不想投資馬斯克」？「馬斯克是美國最厲害的創業家和科技專家」。盧特尼克推廣特斯拉，是為了反制有民眾蓄意攻擊特斯拉經銷商、充電站以及汽車，並將之形容為「民主黨的怪異一面」。美國總統川普也尋求支持特斯拉，上周在白宮安排了一場展示活動。

不過，曾撰寫歷任美國總統活動與經濟史書籍的奧斯汀德州大學布蘭茲認為，這些發展令人警戒，「總統和下屬一直都是整體經濟的啦啦隊」，「但我不記得曾有過政府支持特定企業的單一案例」。曾在小布希政府擔任首席道德律師的潘特指出，參與川普展示活動的公共官員，違反了禁止聯邦員工以政府職權牟取私人利益的行為準則。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）被問到盧特尼克的發言時表示，盧特尼克的言論只是在重申川普支持像特斯拉這種美國製企業。盧特尼克創立的Canter Fitzgerald截至去年底帳面上擁有近3億股特斯拉股票，他今年1月29日出席國會的命聽證會時表示，會在90天內全數出清，但會伴隨這類出售活動的文件都還沒出現在美國政府道德（USOGE）網站上。

特斯拉股價今年來已累計下跌約四成，部分原因是消費者對馬斯克涉足政治感到反感，華爾街也擔心會衝擊銷售，該股20日收盤勉力小漲0.2%至236.26美元，扭轉前幾個交易日的頹勢。

Piper Sandler分析師波特20日調降特斯拉目標價，從500美元砍到450美元，但依舊看多特斯拉前景，維持買進評等，從現有的汽車和能源事業來看，他認為特斯拉股價還算便宜，也還沒反映自駕計程車或機器人的利多題材。

投資特斯拉的Future Fund Active指數型基金（ETF）共同創辦人布雷克也指出，從川普3月12日在白宮舉行展示活動後，特斯拉的「受觀察每日銷售數據」年比已回升。「受觀察每日銷售數據」是彭博資訊根據信用卡交易追蹤紀錄所計算的數據，並非銷售預測。

不過，Wedbush分析師艾夫斯表示，川普在白宮一場活動宣布買一輛特斯拉，「是很傑出的政治作秀，卻解決不了瑪斯克面臨的品牌／需求問題」，他希望瑪斯克能正式宣布如何把時間分配給特斯拉和政府效率部（DOGE），並且向投資人更新低價版車款和自駕計程車服務的資訊，以幫助安撫投資人。