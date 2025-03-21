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大權在握！紐時：五角大廈將向馬斯克簡報對中國作戰計畫

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
全球首富馬斯克在美國總統川普重返白宮後大權在握。路透
全球首富馬斯克在美國總統川普重返白宮後大權在握。路透

全球首富馬斯克在美國總統川普重返白宮後大權在握，不只負責主導裁減聯邦機構，就連五角大廈也會向他簡報。紐約時報報導，五角大廈21日將向馬斯克簡報美國軍方針對與中國可能爆發戰爭的計畫。

報導引述4名美國官員說法，簡報的重點將聚焦中國，並證實馬斯克將於21日抵達五角大廈，但未提供進一步細節。

報導指出，讓馬斯克獲取美國最機密的軍事計畫，將大幅擴展他在政府中的影響力。此舉也突顯馬斯克在政府與個人商業利益之間的潛在利益衝突。馬斯克不僅是五角大廈的重要供應商，同時在中國擁有龐大的財務利益。

五角大廈的戰爭計畫，在軍方術語中稱為「O計畫」（O-plans），是美軍最機密的情報之一。若某個外國政府掌握美國的作戰計畫，該國將能夠強化防禦並補足自身弱點，使美軍戰略的成功機率大幅降低。

消息人士指出，五角大廈準備提供給馬斯克的簡報約有20至30張投影片，闡述美軍在可能對中作戰的計畫，包括可能對中國的攻擊目標及評估中方的反擊威脅。這些計畫中的內容都會向川普報告，並由總統作出決策。

白宮發言人未回應置評要求，目前尚不清楚川普是否對此事知情，也無法確定馬斯克接受軍方機密簡報是否涉及利益衝突。

對此，國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）證實馬斯克將於21日造訪五角大廈，稱「國防部很高興馬斯克會於周五造訪五角大廈。他是接受部長赫塞斯的邀請而來，純粹只是造訪行程」。

馬斯克擁有最高機密的安全許可，國防部長赫塞斯也有權決定讓誰了解該計畫，但對於沒有豐富軍事規畫經驗者，要理解與中國開戰等重大突發事件的作戰計畫不容易。由於其技術層面，總統也通常只看到計畫的大方向，而非文件具體細節，目前尚不清楚馬斯克想聽得多深入。

五角大廈 國防部 馬斯克

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