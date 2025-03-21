川普簽令拚礦業增產 降對外依賴兼抗中國壟斷

美國總統川普今天簽署行政命令，動用緊急權限以提高國內廣泛使用的關鍵礦物乃至煤的產量，降低進口依賴兼抗衡中國幾乎壟斷這個產業的地位。

路透社報導，這是川普為增加美國能源和礦物產量採取的最新舉措。當前時值美國與中國、加拿大等礦物供應大國的貿易衝突日益升高。

● 動用可因應戰時的「國防生產法」拚產量

鋰、鎳等關鍵礦物用於許多電子產品，預計未來幾年將因電動車電池生產而需求激增。中國是全球多種關鍵礦物的最大生產國或加工國。

川普簽署的行政命令援引冷戰時期「國防生產法」（DPA），以助提供融資、貸款和其他投資支持，促進國內生產關鍵礦物。

「國防生產法」賦予五角大廈廣大權限取得國防所需設備，援引此法基本上是在宣告，依賴其他競爭國家取得關鍵礦物會對國家安全構成威脅。

川普在行政命令中說：「美國曾是世界上最大的高價值礦物生產國，但聯邦過度規範損害了我國的礦產。」

美國目前的鋰和鎳產量非常少；在中國激烈競爭下，唯一的鈷礦場在去年關閉。美國確實有多座銅礦場，但只有兩家冶煉廠能加工成銅管、銅線和其他零組件。美國只有一座稀土礦場，稀土用於製造可將電能轉化為動能的磁鐵。

中國去年底禁止對美出口鎵、鍺和銻，導致美國製造商爭相尋找這些關鍵原料的替代供應。

● 指示行政部門加快審查 優先考慮聯邦土地

這項命令指示聯邦機關編制一份美國礦場清單，列出哪些可以快速批准開採，以及哪些聯邦土地可用於礦物加工，包括由五角大廈控制的土地。

這項行政命令也鼓勵加速批准相關採礦和加工計畫，並指示內政部優先在聯邦土地上推動礦物生產，同時指示各機關協助提高美國的金和銅產量，但美國地質調查所（USGS）未將金和銅視為關鍵礦物。

美國礦業公司長久以來尋求川普頒這類政令，許多業者經常抱怨繁文縟節阻礙生產。

全國礦業協會（National Mining Association）主席諾蘭（Rich Nolan）說：「強化美國礦業是攸關國家安全的當務之急，川普總統的強力行動等於認同這點。」

川普今天也表示，美國將很快與烏克蘭簽署礦物和自然資源協議。他上個月曾下令調查對進口銅徵收新關稅的可能性。

美國財經新聞網CNBC引述美國地質調查所資料指出，2023年美國進口46%的銅和91%的鉀肥（potash），鉀肥是農業關鍵肥料。另據美國能源情報署（EIA）資料，2023年美國核電廠用於反應爐燃料的濃縮鈾有99%依賴進口。

美國財經媒體指出，「國防生產法」是20世紀50年代由時任總統杜魯門（Harry Truman）為因應韓戰增加鋼鐵產量所推出的法律。前總統拜登任內也曾動用這項權力鼓勵關鍵礦物生產，川普第一任內也動用過此法在疫情期間加大口罩生產。

● 中國擬增關鍵金屬戰略儲備

另據知情人士透露，中國計畫今年增加對關鍵工業金屬的戰略儲備。準備買來儲備的金屬包括鈷、銅、鎳和鋰，中國國家糧食和物資儲備局已對部分金屬品種進行詢價及招標。

在能源轉型需求增加、地緣政治緊張加劇下，中國此舉意在確保關鍵礦物供應的可靠性。過去一段時間北京一直在實現大宗商品供應來源多元化，力求將風險降到最低，如今更面臨川普關稅恐引發的全球貿易混亂以及市場波動。

倫敦金屬交易所(LME)銅價本周升破每噸10,000美元，創下去年10月以來的最高水平。紐約Comex銅價逼近紀錄高位。川普上個月命令美國商務部調查銅進口，這可能是加徵關稅的先兆。