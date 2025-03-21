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大摩王牌策略師斷言 美股上半年難再創新高 歐股的相對優勢正消退

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根士丹利首席美股策略師威爾森認為，預計美股今年上半年難再創新高。路透
摩根士丹利首席美股策略師威爾森認為，預計美股今年上半年難再創新高。路透

摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Mike Wilson）表示，2025年困擾華爾街的美股劇烈波動可能至少持續到下半年，股價預計將維持在上個月觸及的高點之下，難再創新高。

他說，鑒於企業和經濟成長前景都籠罩在不確定性之下，近期的反彈都只會是暫時現象，而且漲勢由資產負債表狀況不佳、體質差的個股引領。

威爾森周四接受彭博電視採訪表示，「我的最佳猜測是，這將是滾動式復甦。我們認為今年上半年不太可能創新高。」但隨著投資人將注意力轉向2026年，股市有可能在下半年刷新歷史高點。

他說：「也許沒有川普賣權，但聯準會還在。如果我們的經濟成長確實惡化，我認為他們會迅速反應。」 

他建議投資人採取防禦性投資策略，重點關注預期每股盈餘大幅調整的公司，特別建議買入金融、軟體、消費者服務以及媒體與娛樂類股。

與此同時，威爾森認為相較於美股的歐股優勢正在消退。歐企財報的獲利修正看起來比美企財報疲弱。他說，「如果股市回升，我看好標普500指數的表現會勝過歐股」。

威爾 投資人 美股

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