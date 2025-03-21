快訊

台中暗夜凶殺！不滿醉男酒後屋前叫囂 屋主友人出頭拿刀捅死他

台灣寶可夢中心新品滿滿皮卡丘！網讚「和日本價格一樣」超佛心

國安風險成考量：台美投資有哪些注意事項？

擔心美國從遠端動手腳 盟邦對F-35戰機有疑慮

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
F-35是全球最先進的戰機。美聯社
F-35是全球最先進的戰機。美聯社

美軍F-35戰機是全球最先進的戰機，各國求之不得，現在卻傳出德國和加拿大考慮縮減訂單的消息。原因是美方堅持在特殊情況下，必須以美國利益為主，美國才能決定是否發射飛彈，而不是由各國自行決定。

各國看到美國暫停援助烏克蘭的情況，紛紛提高警戒。首當其衝的是德國，交易合約中有保留條款，美方也拒絕德國拆開檢視控制戰機的電腦系統。烏克蘭的經驗顯示，美軍一旦停止軟體更新和零部件的供應，任何精銳裝備將無用武之地。

F-35戰機的「黑盒子」有一套運算法，是不傳之秘。美國有21個盟邦是F-35戰機的買家，製造商洛克希德馬丁否認機上裝有可以遙控讓戰機失能的裝置，但部分盟邦還是很擔心美國在緊要關頭留一手。

丹麥保守黨議員賈洛夫表示，川普對格陵蘭的野心舉世皆知，哪天真的要來硬的，讓丹麥購買的F-35戰機失能，也不是不可能發生。

F-35 戰機 美國

延伸閱讀

歐盟延後對美國威士忌加關稅 爭取談判時間

緊張局勢籠罩 加拿大國防部：審查美製戰機採購計畫

首批案例！葡萄牙拒買F-35取代F-16全因川普 防長：需考慮可預測性

首架F-16 Block70出廠 顧立雄：我方副部長層級主持

相關新聞

擔心美國從遠端動手腳 盟邦對F-35戰機有疑慮

美軍F-35戰機是全球最先進的戰機，各國求之不得，現在卻傳出德國和加拿大考慮縮減訂單的消息。原因是美方堅持在特殊情況下，...

義眾院外委會報告：北京推翻台灣民主將重擊西方

義大利眾院外委會今天公布一份印太區域重要調查報告。內容警示，若北京政權推翻台灣民主體制，將對西方造成重大政經衝擊，因為台...

比利時國會通過挺台決議 譴責中國密集軍演破壞穩定

比利時國會今天通過挺台決議，譴責中國軍演日益頻繁，要求比利時政府透過外交途徑促請中國停止升高台海緊張，並在聯合國抗議聯大...

不敵民眾怒火延燒全國 瓜地馬拉總統撤回強制車險

瓜地馬拉抗議民眾癱瘓首都交通兩天，引起全國混亂，總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）終於低頭，19日宣布撤回...

法再遣返阿爾及利亞煽動暴力網紅 兩國關係降冰點

法阿關係惡化。繼上次拒收後，旅法阿爾及利亞網紅Doualemn今早因煽動暴力言論被捕，準備二度遣返，恐成法阿外交角力下的...

走太前面？曾推無印良品蟋蟀仙貝 日2家食蟲企業破產

聯合國糧農組織認為昆蟲是解決人類糧食問題最佳的未來食物，它具有高蛋白質、低飼養成本、低汙染等特性，日本無印良品推出蟋蟀仙貝，轟動一時。然而2024年一年間，兩家與大企業合作推蟋蟀食的公司先後破產，是否預言食用昆蟲產業在日本沒有未來？倒閉真相又是什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。