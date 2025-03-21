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川普要將白宮玫瑰花園改造成海湖莊園風格
川普首度當選總統後，妻子梅蘭妮亞對於白宮玫瑰花園裡面的野山楂很有意見，嫌長得太茂密；那是1962年美國第一夫人賈桂琳甘迺迪的主意，梅蘭妮亞叫人移開。川普二進宮，輪到他對玫瑰花園有意見。
川普接受福斯新聞Laura Ingraham訪問時，一邊巡視玫瑰花園，一邊嫌地面太濕：「這邊常舉辦活動包括記者會，草地太濕對於穿高跟鞋的女士很不友善，這些草必須拔除」。川普的藍圖，就是他位在佛州的住所海湖莊園。
玫瑰花園在1913年由威爾遜總統妻子艾倫啟用，位在橢圓辦公室和內閣會議室的外面，原本很陽春，直到甲桂琳動手加以美化。
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