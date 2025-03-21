歐盟放軟 對美威士忌50%關稅順延半個月 4月中再開徵

繼華府圈一連串的大裁員措施後，川普政府繼續在「小政府」路線上拋出新議題。倍受川普倚重的白宮顧問及科技大亨馬斯克（Elon Musk）於2025年3月5日受邀在摩根史坦利科技年會上表示，美國政府應該「極盡可能地」（as much as possible）實施私有化政策，並直指美國鐵路公司（Amtrak）和美國郵政署（USPS）為兩個主要標的。

2025-03-20 18:08